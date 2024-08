DAX: War was?! Die aktuelle DAX-Analyse

Am Montag der zurückliegenden Handelswoche war fast "Weltuntergangsstimmung" an den Finanzmärkten - wenn man jedoch auf die Wochenperformance schaut, sogar ein kleines Plus von rund 0,35% für den DAX. Frech formuliert könnte man sagen, "War Was?!"... Das Tageschart hat sich zwar eingetrübt, ist aber aktuell noch als neutral zu interpretieren. Solange es die Bullen schaffen, den DAX per Tagesschluss über der SMA200 zu halten, solange könnten sich die Aufwärtsimpulse weiter fortsetzen.

DAX Rahmenbedingungen:

Die Zahl der Insolvenzen steigt in Deutschland wieder an. Nach vorläufigen Zahlen wurden im Juli 13,5 Prozent mehr Insolvenzen gemeldet als im Vergleichszeitraum 2023. Im Juni lag der Zuwachs noch bei 6,3 Prozent. In der Summe stehen 3,4 Mrd. EUR auf dem Spiel, um die Gläubiger bangen. Die Branchen die aktuell die meisten Insolvenzen ausweisen sind die Verkehrs- und die Logistikbranche. Aber auch der Baubereich steht unter Druck. Hier haben die Insolvenzen in den letzten Monaten zugenommen. Erst in dieser Woche ist bekannt geworden, dass es für die Modemarke Esprit keine Zukunft mehr gibt. Das Unternehmen wird abgewickelt, 1.300 Beschäftigte verlieren ihren Job.

Die abgelaufene Handelswoche war von Rezessionsängsten geprägt. Schwache US-Arbeitsmarktdaten haben die Sorgen steigen lassen, dass die US-Wirtschaft doch nicht so robust wie gehofft ist. Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen kommen diese Nachrichten für die Demokraten zur Unzeit. Denkbar ist dass sich die Fed anlässlich des jährlichen Meeting der Notenbankchefs in Jackson Hole zur Zinspolitik in den kommenden Monaten äußern wird.

DAX Rückblick: (05.08.2024 -09.08.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 17.313 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 1.294 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 500 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montag zunächst nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Es ging übergeordnet bis zur Wochenmitte in kleinen moderaten Impulsen aufwärts. Teile der Gewinne wurden zur Wochenmitte wieder abgegeben. Die Bullen haben es nachfolgend aber geschafft, den DAX zu stabilisieren und bis zum Freitag wieder aufwärts an und über die 17.800 Punkte zu schieben. Der Index ging bei 17.849 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter der 18.000 Punkte-Marke und deutlich unter dem Level der Vorwoche. Es ist das erste Mal, seit der KW 10, dass das Wochenhoch wieder unter der 18.000 Punkte-Marke formatiert wurde. Das Wochentief lag auch unter dem Niveau der Woche zuvor, aber über der Marke von 17.000 Punkten. Der Index hat es aber dennoch geschafft einen kleinen Wochengewinn auszuweisen. Die Range lag unter der der Vorwoche, aber über dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 17.845/47 Punkte-Marke damit...

