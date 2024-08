Nach den Turbulenzen zum Wochenstart hat sich die Lage kurzfristig merklich beruhigt. Der Nikkei war am Morgen auf dem Weg zum besten Tagesergebnis seit 2008. Entsprechend zeigen auch die Indikationen beim DAX nach oben. Der super spannende Montag - und was man draus lernen kann alles. Daniel einmal mehr im ausführlichen Audio. In unserem Börsendienst sind wir seit dem Frühjahr nur noch sehr selektiv bei "Big-Tech" unterwegs. Die Bewertung war uns zu teuer und ein "Kipppunkt" nur eine Frage der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...