© Foto: picture alliance / Zoonar | Alessandro Vecchi - picture alliance / Zoonar | Alessandro Vecchi



In der neuen Smart-Investor-Ausgabe geht es um Mallorcas Tourismus: Er boomt trotz Kapazitätsgrenzen. Experten sehen Chancen abseits der Strände, während steigende Preise und Infrastrukturbelastungen die Insel verändern.Die Zukunft verspricht hier, wo schon morgens um 8:00 Uhr die ersten Deutschen ihr Bier in der Hand halten, dicke Gewinne. Wem das Spanisch vorkommt, der sollte den deutschen Experten für Luxusimmobilien Marcel Remus fragen: "Ich glaube, dass der Strand und die Promenade am Playa de Palma und Arenal völlig unterbewertet sind. Zudem stehen hier noch viele Verbesserungen aus, welche die Immobilien dort langfristig aufwerten werden." In Magaluf, wo sich ebenfalls schöne Strände …