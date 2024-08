Köln (ots) -Der WDR holt die legendäre BBC Last Night of the Proms aus London in den Westen. In einem einzigartigen Umfang kann das Publikum wählen und das Ereignis via TV, Radio, Online oder live in der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle erleben. Ein ausgelassener Abend zum Mitsingen und Tanzen, voller Opernarien, Spirituals und britischen Hymnen.Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall das krönende Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival für klassische Musik. Ein Abschluss, bei dem 2024 Star-Sopranistin Angel Blue und Weltklasse Pianist Sir Stephen Hough gemeinsam mit den BBC-Ensembles auf ein Publikum treffen, das mittanzt, singt und ausgelassen dazwischen pfeift. Der WDR bietet seinem Publikum dabei gleich vier Möglichkeiten, das Event live zu erleben:Live-Übertragung TV und Online:Wer zu Hause mitschwelgen oder sein privates Public-Viewing veranstalten will, kann die Last Night aus der Royal Albert Hall mit großartigen Bildern im Fernsehen genießen.Am Samstag, 14. September 2024 um 20.15 Uhr auf 3sat und in der 3sat-Mediathek, sowie am Folgetag(15.9.2024) im WDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Durch die Sendung führt WDR-Moderator Daniel Finkernagel.WDR 3 Live-Event in der Rudolf-Oetker-Halle Bielefeld:Wer mit 1300 Fans gemeinsam feiern will, den lädt das WDR 3 Kulturradio am 14. September 2024 ein zum Public Viewing in die Rudolf-Oetker-Halle nach Bielefeld. Moderiert von Jörg Lengersdorf und mit einem Vorkonzert der Bielefelder Philharmoniker mit britischem Programm ab 18 Uhr wird die Last Night zu einem einmaligen und unterhaltsamen Erlebnis.Kostenfreie Karten für den Event gibt es ab Montag, 12. August 2024. Informationen dazu im Programm des Kulturradios WDR 3, auf wdr3.de, in der WDR 3 App oder über das WDR 3 Servicetelefon unter 0221 / 56789 333.Live-Übertragung im Radio:Gemeinsam mit dem Vorkonzert aus der Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle sendet WDR 3 die gesamte Last Night live am 14. September ab 18 Uhr im Radio und im Radio-Livestream über wdr3.de und die WDR 3 App.Besetzung Last Night:Sakari Oramo: LeitungAngel Blue: SopranSir Stephen Hough: KlavierBBC SingersBBC Symphony ChorusBBC Symphony OrchestraProgramm Last Night (Änderungen vorbehalten):Ruperto Chapí:Las hijas del Zebedeo - 'Al pensar en el dueño de mis amores' (Carceleras)Gabriel Fauré:PavaneCharles Ives:The Yale-Princeton Football GameGiacomo Puccini:Gianni Schicchi - 'O mio babbino caro' / Madam Butterfly - Humming ChorusCamille Saint-Saëns:Piano Concerto No. 5 in F major, 'Egyptian'Carlos Simon:Hellfighters' BluesSir Henry Wood (Arr.):Fantasia on British Sea Songs (13 mins)Thomas Arne:Rule, Britannia!Edward Elgar:Pomp and Circumstance March No. 1 in D major, 'Land of Hope and Glory'Hubert Parry:Jerusalem (orch. Elgar)Benjamin Britten (Arrangement):The National AnthemPaul Campbell (Traditionell):Auld Lang SyneBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationEmail: kommunikation@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5841139