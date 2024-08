Wochenausblick - Unternehmenszahlen und Konjunktur

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche wird es überaus spannend aufgrund vieler Quartalszahlen einiger großer Unternehmen, sowohl aus Deutschland als auch aus den USA. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Nach den wirklich sehr intensiven Wochen im Zuge der Berichtssaison bleibt die kommende Woche verhältnismäßig ruhig. Dennoch hält der Montag direkt spannende Quartalszahlen bereit. Darunter das mit Barrick Gold größte Goldbergbauunternehmen der Welt, der DAX®-Konzern Hannover Rück sowie die Holdinggesellschaft Hypoport SE. Auf Seiten der Konjunktur stehen lediglich der US-Haushaltssaldo im Monat Juli sowie die Cleveland-Fed-Inflationserwartungen der Unternehmen an.



















Dienstag:



Am Dienstag können Anlegerinnen und Anleger die Zahlen der US-amerikanischen Baumarktkette Home Depot erwarten sowie aus Deutschland die Zahlen von Henkel, Brenntag sowie der TAG Immobilien AG. Besonders spannend wird es im Hinblick auf die konjunkturellen Ereignisse, denn in Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen vom August sowie die Erzeugerpreise in den USA veröffentlicht.















Mittwoch:



Zur Wochenmitte können Anlegerinnen und Anleger vor allem spannende Quartalsberichte aus Deutschland erwarten. Mit E.ON, Hapag-Lloyd, RWE, Talanx, Encavis, TUI und Thyssen-Krupp stehen gleich sieben deutsche Unternehmen auf der Agenda. Aus den USA gibt uns Cisco Systems einen Blick in Ihre Zahlen. Besonders die makroökonomischen Daten werden am Mittwoch maßgeblich für die Finanzmärkte sein. In den USA erscheinen vorbörslich die Daten zu den Verbraucherpreisen, wobei für die Federal Reserve insbesondere die Kerninflationsrate im Fokus für künftige geldpolitische Entscheidungen steht.















Donnerstag:



Am Donnerstag steht insbesondere die USA im Fokus der Finanzmärkte, sowohl unternehmensseitig als auch konjunktureller Natur. Mit Walmart, Applied Materials und Deere & Company liefern gleich drei US-Schwergewichte ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Auf Seiten der Konjunktur können Anlegerinnen und Anleger mit den Einzelhandelsumsätzen, den Erstanträgen und den fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie den Philadelphia-Fed-Index für August gleich drei wichtige makroökonomische Ereignisse erwarten.















Freitag:



Zum Wochenende tritt Entspannung in die Märkte ein, sodass zumindest auf Seite der Unternehmen keine relevanten Zahlen anstehen. Leidglich das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC