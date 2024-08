An der Börse ist die Woche des Schreckes mit Wohlgefallen zu Ende gegangen. Der DAX konnte seine heftigen Verluste zu Wochenbeginn wieder aufholen und am Ende im Plus schließen. Der Montags-Crash ist zur Freude der Anleger ungeschehen gemacht worden. Die begonnene Erholungsrallye kann den DAX bis in den Bereich bei ca. 17.750 Punkten ansteigen lassen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...