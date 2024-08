Von fehlender Spannung an der Börse kann nicht die Rede sein, was am Freitag vergangener Woche begonnen hat, setzt sich am Montag nahtlos fort: Eine deutliche Korrektur im Dax, der bis knapp über die 17.000 Punkte-Marke fällt. In den USA sieht es nicht besser aus: "Kursverluste gehen an Wall Street weiter", so die Frankfurter Allgemeine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...