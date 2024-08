Am 5. August 2024 rutschten Aktien, ETFs und Kryptowährungen weltweit ins Minus - mehrere Billionen US-Dollar an Börsenwert wurden vernichtet. Der Auslöser soll eine Anhebung des Leitzinses in Japan auf gerade einmal 0,25 Prozent gewesen sein. Am Montag, dem 5. August, verloren Aktien, ETFs und Kryptowährungen wie Bitcoin zum Teil deutlich zweistellig an Wert. Die Aktienindizes DAX, Dow Jones, S&P 500 sowie Nasdaq gaben innerhalb eines Tages zwischen ...

