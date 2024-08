Tencent-Anteilseigner haben momentan wirklich allen Grund zur Freude. Schließlich beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 3,99 Prozent An zwei der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursanstiegen aus dem Handel. Gerade das Mittwoch-Plus von 1,81 Prozent war für Tencent besonders. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück? Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...