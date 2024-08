Krypto News: Pepe Unchained steigt auf 8,2 Millionen Dollar! Lohnt sich der Einstieg

An Wochenenden passiert für gewöhnlich nicht viel am Kryptomarkt. Auch am heutigen Sonntag zeigt ein Blick auf die größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung keine außergewöhnlichen Ausreißer. Grundsätzlich hat sich bei den Top Coins seit März eigentlich schon nicht mehr besonders viel getan. In Phasen wie diesen neigen viele Anleger dazu, mit Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung zu spekulieren, da hier bei höherem Risiko auch deutlich höhere Gewinne möglich sind. Vor allem beim neuen Pepe Unchained explodiert die Nachfrage derzeit, was auch seine Gründe hat.

Pepe Unchained steigt auf 8,2 Millionen Dollar - Das steckt dahinter

Pepe Unchained ($PEPU) ist offensichtlich an einen der beliebtesten Meme Coins überhaupt angelehnt. Die Rede ist natürlich von PEPE, der heuer schon eine Marktkapitalisierung von unglaublichen 7 Milliarden Dollar erreicht hat. Wie am Kryptomarkt üblich, hat es schnell zahlreiche Kopien des Meme Coins gegeben. Besonders war keine. Zumindest bisher. Denn Pepe Unchained ($PEPU) entscheidet sich in einem wesentlichen Punkt vom Rest, was dazu geführt hat, dass der neue Coin innerhalb kürzester Zeit auf über 8,2 Millionen Dollar gestiegen ist.

(Pepe Unchained Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

8,2 Millionen Dollar ist eine Summe, die die meisten Meme Coins nie erreichen werden. Zwar kommen täglich tausende Coins auf den Markt, erfolgreich wird dabei aber nur ein geringer Prozentsatz. Umso beeindruckender ist es, dass Pepe Unchained diese Summe schon während des Vorverkaufs umgesetzt hat. Die $PEPU-Token werden noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt, sondern derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) angeboten. Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Nicht nur die hohe Nachfrage während des Presales spricht dafür.

Pepe Unchained launcht eigene Blockchain

Das größte Erfolgsgeheimnis von Pepe Unchained dürfte nicht die Anlehnung an PEPE sein, sondern die Tatsache, dass es sich hier nicht nur um einen reinen Meme Coin handelt. Die Entwickler arbeiten an einer eigenen Blockchain. Dabei handelt es sich um eine Layer 2 für Ethereum, auf der Transaktionen deutlich schneller und günstiger durchgeführt werden können. Das könnte dazu führen, dass auf der PEPU-Chain bald ein komplett neues Ökosystem entsteht, da schon bald zahlreiche Entwickler ihre Projekte auf der Chain launchen könnten.

Pepe is gearing up to surf his own Layer 2 blockchain - the first of its kind! pic.twitter.com/T41V8wNDBh - Pepe Unchained (@pepe_unchained) August 8, 2024

Während täglich tausende Meme Coins auf den Markt kommen, ist die Auswahl bei Coins, die mit eigener Blockchain ausgestattet sind, schon deutlich kleiner. Wenn man hier ein vielversprechendes Projekt zu einem so frühen Zeitpunkt findet, kann sich das durchaus lohnen. Viele Coins mit eigener Blockchain haben in ihrem ersten Jahr nach dem Launch eine echte Kursexplosion von tausenden Prozent hingelegt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Knappes Angebot dank $PEPU-Staking

Ein weiterer Grund, der dazu führen könnte, dass der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen explodiert, ist die integrierte Staking-Funktion. Wie bei anderen Proof of Stake Coins auch, können Anleger, die ihre Coins staken, eine Rendite erzielen. Die APY variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang extrem hoch. Derzeit liegt die jährliche Rendite (APY) noch bei über 200 %, weshalb die meisten Käufer ihre $PEPU-Token bereits staken.

($PEPU Staking - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass bereits über 675 Millionen Token im Staking Pool gebunden sind. Diese können beim Launch nicht sofort wieder verkauft werden, weshalb das Angebot knapp ist. Da die Nachfrage derzeit aber explodiert und weiter steigen dürfte, wenn der Coin erst an den Kryptobörsen gelistet wird, könnte das schnell zu massiven Kurssteigerungen nach dem Handelsstart führen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.