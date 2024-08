FLOKI vs. SHIBASHOOT Coin: Wer erobert den Wilden Westen der Memes?

Im Wilden Westens der Memecoins kommt es zu dem Showdown der Kontrahenten, um herauszufinden, welcher von ihnen der bessere ist. Daher haben wir im folgenden Beitrag einmal eine genaue Gegenüberstellung von zwei der attraktivsten Memecoins zurzeit gemacht, mit welcher Sie herausfinden können, welcher die bessere Wahl für Sie ist. Lesen Sie nun den Beitrag, um sich rechtzeitig vor der nächsten Rally vorzubereiten.

Name Floki Inu Shiba Shootout Ticker $FLOKI, $TOKEN $SHIBASHOOT Sektor GameFi, DeFi, NFTs, Bankdiensteistungen, Merchandise, Bildung, Domains, Trading-Bots, Spenden GameFi, SocialFi, DeFi, Spenden Blockchains ETH, BNB ETH, BNB Organisation Dezentral Dezentral Marktkapitalisierung 1,19 Mrd. USD 26,14 Mio. USD Gesamtversorgung 9.689.035.011.202 2.200.000.000 Börsen >110 Presale Audit Certik Solid Proof Social-Follower 824.421 6.677 Steigerungspotenzial (Vgl $DOGE) 75x 3.408x Staking-Belohnungen 12,67 % - 42,08 % 1.037%

Floki Inu: Etablierter, vielseitiger und sicherer Memecoin mit hoher Bewertung

Im Vergleich zu dem Markführer Dogecoin und Shiba Inu handelt es sich bei Floki Inu um einen etwas neueren Memecoin. Dennoch wurde er bereits im Jahr 2021 gegründet und hat sich seitdem zu einer festen Größe des Marktes etabliert. Dabei belegt er nicht nur den 6. Platz der Memetoken, sondern ebenso den 2. Rang der GameFi-Coins.

Bei Floki Inu handelt es sich um einen besonders vielseitigen Memecoin, welcher in insgesamt zehn Sektoren tätig ist und somit sogar viele andere nützliche Kryptowährungen übertrifft. Für die ansonsten sinnlosen und nutzlosen Memetoken ist dies eine besondere Leistung, weshalb er auch einen der führenden Plätze erreicht hat.

Zu Beginn hat sich Floki Inu auf den Community-Aufbau fokussiert und das eigene Wikinger-Metaverse Valhalla entwickelt. Danach wurden der Tokentresor und andere DeFi-Produkte unter FlokiFi eingeführt. Ebenso hat Floki ein Staking-Verfahren implementiert, um Anreize für das Halten zu bieten.

Zudem wurden eigene NFTs entwickelt, welche unter anderem in dem Metaverse verwendet werden. Fans werden zudem mit Merchandise in dem eigenen Shop versorgt, wie Kleidung und mehr. Für Anfänger im Kryptobereich gibt es hingegen die University of Floki, um die Grundlagen zu erlernen.

Ebenfalls bietet Floki Inu einen eigenen Handelsroboter, welcher sich über Telegram für das Handeln von Kryptowährungen nutzen lässt. Zudem offeriert es mit dem Floki Name Service Domains auf der Binance Smart Chain mit der Endung .floki.

Floki Inu plant auch digitale Bankkonten anzubieten, mit welchen Transaktionen in Fiatwährungen über Floki abgewickelt sowie auch SWIFT und SEPA unterstützt werden. Zudem sollen eigene Debitkarten eingeführt werden, welche Fiatzahlungen in FLOKI ermöglichen und somit die Nutzung im Alltag fördern.

Mit einem so vielseitigen Angebot ist Floki Inu breit aufgestellt. Dies schützt ihn gegenüber einseitigen Risiken und bietet zusätzliche Chancen. Zudem zeugt es von dem Engagement und der Professionalität des Teams. All dies macht Floki Inu zu einer Marke im Kryptobereich, welche die Grenzen der herkömmlichen Memecoins gesprengt hat.

Shiba Shootout: Innovativer Memecoin mit großem Steigerungspotenzial

Shiba Shootout wurde erst vor wenigen Wochen gestartet und somit handelt es sich noch um ein sehr junges Projekt mit einer günstigen Bewertung. Dementsprechend ist es deutlich weniger etabliert als die anderen Memecoins, was ihm dafür jedoch ein deutlich größeres Steigerungspotenzial verleiht.

Das Konzept von Shiba Shootout ist schon am Anfang besonders vielversprechend und erinnert an das anderer erfolgreicher Memetoken wie Shiba Inu und Floki Inu. Zwar sind es mit vier Sektoren deutlich weniger als bei Floki Inu, allerdings auch mehr als Dogecoins drei Anwendungsbereiche Layer-1, DeFi und Spenden sowie mehr als der sinnlose Pepe.

Im Unterschied zu Floki Inu hat Shiba Shootout auch SocialFi-Komponenten geplant. Diese stellen wahrscheinlich eine der besten Ergänzungen für den auf die Gemeinschaft bezogenen Memecoins dar. Bei Shiba Shootout erhalten die Nutzer Anreize für die Teilnahme, da interessante Beiträge $SHIBASHOOT-Coins verdienen.

Auf diese Weise lernt sich die Gemeinschaft noch persönlich kennen, als dies über Postings möglich ist. Dies kann ihre Einflusskraft, ihr Potenzial und ihre Loyalität stärken. Ebenso soll es dezentral organisiert sein, was die gemeinschaftlichen Aspekte sogar noch einmal zusätzlich steigert. Zudem werden auch gemeinnützige Organisationen mit Spenden unterstützt.

Wie auch Floki Inu und Shiba Inu entwickelt Shiba Shootout diverse Blockchain-Spiele. Schon vor Abschluss des Presales wurde ein Erstes von ihnen in einer frühen Version veröffentlicht. Allerdings soll bald ein Upgrade erfolgen, welches unter anderem mit dem Play-to-Earn-Mechanismus Belohnungen in Kryptowährungen ermöglicht.

Es sind noch weitere Spiele und Inhalte von Shiba Shootout geplant, wobei die Zukunft auch in der Hand der Gemeinschaft liegt. Dies könnte auch viele andere animieren, sich dem Projekt anzuschließen und die thematisch passende digitale Welt des Wilden Westens weiterzuentwickeln sowie ein Teil von ihr zu werden.

Shiba Shootout kann von schnellen Anlegern noch im Vorverkauf für 0,0198 USD gekauft werden. Allerdings hat dieser schon mehr als 918.024 USD eingeworben, sodass die Zeit langsam knapp wird. Noch können die Coins mit Rabatt und einer hohen Staking-Rendite von 1.037 % pro Jahr gekauft werden.

Fazit: FLOKI vs. SHIBASHOOT - Das ist der Gewinner!

In der wilden Welt der Memecoins sind zwei der vielversprechendsten Kandidaten für den großen Showdown angetreten. Beide sind bewaffnet mit ihrer individuellen Vision und ihrem Arsenal an innovativen Features, mit denen sie den Markt der Memetoken erobern wollen.

Floki Inu hat über die vergangenen drei Jahre bereits bedeutende Entwicklungsschritte gemacht und somit einen Abstand zu vielen seiner Kontrahenten aufgebaut. Im Gegensatz dazu ist Shiba Shootout schon von Beginn an ein besonders vielversprechendes Projekt, welches sogar einen von Floki Inu übersehenen Aspekt integriert.

Insbesondere aufgrund des starken Bezuges zur Gemeinschaft und den dafür geplanten Funktionen von Shiba Shootout könnte es sich schnell entwickeln sowie andere Memecoins in den Schatten stellen. Dafür hat es sich bisher in deutlich weniger Sektoren positioniert, als dies bei Floki Inu der Fall ist.

Somit bietet FLOKI eine höhere Sicherheit als SHIBASHOOT. Allerdings ist dies wiederum auch seine Schwachstelle, da er mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 1,19 Mrd. USD schon eine hohe Bewertung erlangt hat. Deshalb kann FLOKI nicht noch einmal so stark wie zu Beginn steigen, da vieles schon in den Kurs eingepreist wurde.

Im Gegensatz kommt Shiba Shootout aktuell nur auf eine Marktkapitalisierung von schätzungsweise 26,14 Mio. USD, was fast 46-mal so wenig wie Floki Inu ist. Dementsprechend könnte er sich auch deutlich stärker entwickeln, zumal er mit den SocialFi-Komponenten ein attraktives Alleinstellungsmerkmal bietet, um unter der grauen Masse aufzufallen.

Floki Inu ist einer der besten und langfristig vielversprechendsten Memecoins. Deshalb sollte er bei Investments in diesem Sektor nicht vergessen werden. Wer hingegen eine größere Renditechance und ein vergleichbar innovatives Projekt noch zu Beginn seines Erfolges sucht, der könnte mit Shiba Shootout eine gute Wahl finden. Idealerweise sollte Anleger stets diversifizieren und nicht alles auf ein Asset setzen.

