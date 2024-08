Bitcoin fällt unter 60.000 Dollar! Experten bleiben optimistisch

Es will nicht so richtig klappen mit dem Bullrun am Kryptomarkt. Das Bitcoin Halving im April hätte dafür sorgen sollen, dass der Bitcoin-Kurs in den Monaten danach explodiert. Zumindest war es bisher immer so. Diesmal lässt die Rallye aber auf sich warten. Nach einem Crash am Montag und einer anschließenden Erholung, fällt Bitcoin heute erneut unter die 60.000 Dollar Marke. Auch die kommende Woche könnte schwierig werden. Experten bleiben trotzdem optimistisch.

60.000 Dollar Marke unterschritten! Das sagen Experten

Die 60.000 Dollar Marke gilt als psychologisch wertvoll, sodass das Überschreiten schnell Euphorie auslösen und zu weiteren Kurssteigerungen führen kann. Umgekehrt kann natürlich auch das Unterschreiten dieser Marke als bearishes Signal gewertet werden und weitere Verkäufe auslösen. Vor wenigen Minuten ist der Bitcoin-Kurs wieder unter 60.000 Dollar gefallen.

Was für manche Anleger vielleicht ein Grund zur Sorge ist, überrascht Experten nicht. Immerhin ist der Kurs erst am Montag unter die 50.000 Dollar Marke gefallen und nur die wenigsten hätten damit gerechnet, dass es überhaupt so schnell zu einer Erholung kommt. Für die kommenden Wochen haben Analysten bereits erwartet, dass es noch eine weitere Korrektur geben wird.

$BTC post-halving bullish rally is pending



Some more consolidation/correction and then up we go pic.twitter.com/H9TijHC6c9 - Elja (@Eljaboom) August 11, 2024

Elja geht zum Beispiel davon aus, dass es noch eine Konsolidierungsphase oder vielleicht sogar noch eine Korrektur geben wird, der Bitcoin-Kurs danach aber steigen wird. Das teilt er auch seinen fast 700.000 Followern auf X mit. Währenddessen geht Dr. Profit davon aus, dass der Kurs bald wieder steigt. Einen Rücksetzer auf den Bereich zwischen 54.000 und 55.000 Dollar hält er vorher aber auch nochmal für möglich.

Bitcoin - What's Next?



The big Sunday report, all you need to know:



TA/LCA/Psychological Analysis: Last week was pure fun, despite the crash, some peoples fear became others euphoria. It was a great day to buy more and shake out the weak hands. BlackRock and Fidelity… pic.twitter.com/4vRmpUn4s6 - Doctor Profit (@DrProfitCrypto) August 11, 2024

Tatsächlich ist die Unsicherheit an den Märkten derzeit groß. Das betrifft nicht nur den Kryptomarkt sondern auch den Aktienmarkt. Langfristig spricht aber einiges dafür, dass der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf 100.000 Dollar steigen kann. Wenn es dazu kommt, dürften auch die meisten Altcoins davon profitieren, wobei Meme Coins heuer schon das ganze Jahr über zu den großen Gewinnern gehören. Neben Pepe, WIF, BONK und Co. setzen Anleger derzeit auch vermehrt auf den neuen Base Dawgz ($DAWGZ).

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Base Dawgz steigt während der Korrektur

Zwar ist ein Investment in einen Meme Coin deutlich riskanter, das Gewinnpotenzial ist aber auch viel höher. Wer PEPE vor etwas mehr als einem Jahr für ein paar hundert Dollar gekauft hat, ist heute Millionär. Mit Base Dawgz ($DAWGZ) kommt ein Meme Coin auf den Markt, bei dem Anleger ebenfalls eine Kursexplosion erwarten. $DAWGZ wird derzeit noch im Vorverkauf angeboten, wobei der Tokenpreis Woche für Woche um 5 % erhöht wird. Das bedeutet, dass Anleger hier schon einen Buchgewinn mitnehmen können bis zum Launch, während es am restlichen Kryptomarkt nochmal bergab gehen könnte.

(Base Dawgz Initial Coin Offering - Quelle: Base Dawgz Website)

Die Nachfrage nach $DAWGZ ist von Anfang an hoch, sodass der neue Coin schon im Presale auf die 3 Millionen Dollar Marke zusteuert. Das dürfte unter anderem auch daran liegen, dass die Entwickler auf einen Multi Chain Launch setzen, sodass $DAWGZ neben der Base Chain auch auf Ethereum, Avalanche, der BSC und Solana handelbar sein wird.

Dadurch wird das größtmögliche Publikum angesprochen, wodurch der Kurs schnell in die Höhe getrieben werden könnte. Analysten halten einen Anstieg um das 10- bis 20-fache nach dem Listing an den Kryptobörsen für möglich, wie bereits aus zahlreichen Prognosen auf Youtube und X hervorgeht.

Jetzt $DAWGZ im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.