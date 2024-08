Disney hat auf der D23-Fankonvention umfangreiche Erweiterungspläne für seine Themenparks vorgestellt. Der Konzern plant Investitionen von 60 Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre in Parks und Kreuzfahrtschiffe. In Disneyland sollen neue Attraktionen basierend auf "Avatar" und "Coco" entstehen, während Disney World in Florida ein Bösewicht-Themenland erhält. Diese Ankündigungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Parksparte zuletzt einen Gewinnrückgang verzeichnete.

Technologische Innovationen im Fokus

Neben neuen Attraktionen setzt Disney auch auf technologische Neuerungen. In Disneyland wird zum 70. Jubiläum eine animatronische Figur von Walt Disney präsentiert, die dessen Lebensgeschichte erzählt. Zudem plant der Konzern, seine Präsenz in der digitalen Welt auszubauen, unter anderem durch [...]

