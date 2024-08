Solana News: Dann kommt der Solana-ETF in den USA

Das vermutlich wichtigste Ereignis für Solana ist nach der Einführung des Firedancer-Upgrades die Zulassung der SOL-Spot-ETFs in den USA. Erst in dieser Handelswoche wurden die ETFs in Brasilien genehmigt, womit das Land zuvorgekommen ist. Dies könnte wiederum Druck auf die Behörden in den Vereinigten Staaten auslösen. Aber wann können Anleger mit einer Genehmigung der Solana-Spot-ETFs in den USA rechnen? Dieser Frage gehen wir im folgenden Beitrag näher auf den Grund. Erfahren Sie nun mehr darüber im folgenden Beitrag.

Chancen für einen Solana-Spot-ETF verbessern sich

Bisher wurde noch kein genaues Datum für die Genehmigung der Solana-Spot-ETFs bekannt gegeben. Dies liegt daran, dass die Zulassung von einer Reihe von Faktoren abhängt, welche wir im Folgenden einmal näher vorstellen.

Laut Ansicht einiger Analysten ist für die Zulassung von Solana-Spot-ETFs zunächst ein Future an der CME (Chicago Mercantile Exchange) vonnöten. So war es auch bei Bitcoin und Ethereum zuvor.

Schon jetzt wurden die Anträge für die Solana-Spot-ETFs von den Vermögensverwaltern 21Shares und VanEck bei der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereicht. Von diesem Zeitpunkt an hat die Behörde 240 Tage Zeit, um über die Anträge zu entscheiden. Dies entspricht voraussichtlich Mitte März 2025.

Positiv auf eine potenzielle Genehmigung wirkt sich unter anderem der Umstand aus, dass die SEC in ihrem Rechtsstreit mit der Kryptobörse Binance von der Behauptung zurückgewichen ist, dass es sich bei einigen Kryptowährungen wie Solana um Wertpapiere gehandelt hat.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Genehmigung der Solana-Spot-ETFs ist das politische Umfeld. So vermutet der Rechtsexperte J.W. Verret, dass die SEC aufgrund der Wahlchancen von dem kryptofreundlichen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sich nun zurückgezogen hat, welcher zudem den Vorsitzenden und kryptofeindlichen Gary Gensler kündigen will.

Daher steigt die Wahrscheinlichkeit und die Geschwindigkeit der Zulassung für einen Solana-Spot-ETF, sofern Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wird. Sollte hingegen die mittlerweile laut Wahlumfragen führende Kamala Harris von den Demokraten das Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen, so stehen die Chancen für eine Genehmigung deutlich schlechter.

Allerdings dürfte der Druck auf die USA jetzt zugenommen haben, da andere Länder wie Brasilien mit seinem Solana-Spot-ETF und Hongkong mit seinem Ethereum-Spot-ETF fortschrittlicher und innovativer zu sein scheinen.

Wann werden die Solana-Spot-ETFs in den USA zugelassen?

Viele Experten vermuten, dass die Genehmigung der Solana-Spot-ETFs nicht allzu schnell geschehen wird, wie es beispielsweise bei den Ethereum-Spot-ETFs zu beobachten waren. So kam es bereits fünf Monate nach der Freigabe des Handels der Bitcoin-Spot-ETFs bereits zur Listung der ETH-Spot-ETFs.

Geht man von einem ähnlichen Abstand wie zwischen den Zulassungen der beiden vorherigen Krypto-ETFs aus, so wäre dies schon im Oktober 2024 und somit vor der Wahl, welche am 5. November stattfinden wird. Demnach wäre eine so frühe Zulassung äußert unwahrscheinlich, da die SEC vermutlich auch erst mal die politische Richtung abwarten wird.

Hört man zudem auf die Äußerungen von Samara Cohen und Robert Mitchnik von BlackRock, sowie Katalin Tischhauser von der Sygnum Bank, so stehen die Chancen für eine schnelle Zulassung schlecht.

Ihrer Ansicht nach würde Solana noch nicht ausgereift genug sein und über genügend Liquidität verfügen. Außerdem haben sie darauf verwiesen, dass ihre Kunden primär Interesse an Bitcoin und Ethereum gezeigt haben, da diese ihre Qualitätskriterien entsprechen.

Dennoch erwarten viele Experten wie die Bloomberg-Analysten James Seyffart und Eric Balchunas sowie Mitarbeiter von dem Krypto-Handelsunternehmen GSR, dass Solana die nächste Kryptowährung sein dürfte, welche einen ETF erhält.

Laut den Einschätzungen der weltweit größten dezentralen Wettplattform Polymarket steht die Chance auf die Zulassung eines Solana-Spot-ETFs in diesem Jahr mittlerweile nur noch bei 8 %, nachdem sie am 24. Mai noch ein Allzeithoch von 14 % verzeichnet haben.

Sofern ein Solana-Spot-ETF in den USA zugelassen werden sollte, würde sich dies in deutlichen Kursanstiegen bemerkbar machen. Laut GSR könnte es schon bei 5 % der Mittelzuflüsse in Bitcoin zwischen 2021 und 2023 zu einer Verdreifachung kommen und bei 14 % zu einer Verneunfachung.

Neue Kryptowährung könnte Solana Marktanteile abnehmen

Das große Comeback und der enorme Kursanstieg von Solana in Höhe von 1.418 % seit 29. Dezember 2022 ist unter anderem auf den Superzyklus der Memecoins zurückzuführen. So verzeichnete beispielsweise der eingeführte Memetoken Bonk einen enormen Wertzuwachs und einer Steigerung des auf Solana gesperrten Wertes (TVL).

Bonk konnte um 36.778 % steigen und somit viele andere Kryptowährungen übertreffen. Zeitgleich ist Dogwifhat entstanden, welcher sogar um 352.718.489 % im Wert zulegen konnte. All dies sorgte für eine Goldrauschstimmung bei den Anlegern.

Durch die Analyse von Wu Blockchain und Biteye, dass die durchschnittliche Memecoin-Rendite im ersten Halbjahr bei 1.834 % und somit 8,6-mal über dem nächsten Kryptosektor lag, haben zudem dazu geführt, dass die Memecoins der am meisten gehandelte Sektor an den dezentralen Kryptobörsen sind, mit bis zu 67 % in der Spitze.

Nun könnte das neue Projekt Pepe Unchained allerdings Solana gefährlich werden, da es aus der großen und einflussreichen Pepe-Community und somit aus dem Bereich der Memecoins entstammt. Allerdings handelt es sich um keinen gewöhnlichen Memetoken ohne Nutzen und langfristige Perspektive.

Stattdessen ist es eine Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain und ein eigenes Ökosystem. Dieses soll die Geschwindigkeit um den Faktor 100 steigern und die günstigsten Gebühren am Kryptomarkt realisieren. Somit könnten sich auch andere Krypto-Projekte für Pepe Unchained entscheiden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Mithilfe von schnelleren Transaktionen und niedrigeren Gebühren werden neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich interessant wie wirkliches On-Chain-Gaming. Aber auch andere Kryptosektoren können von Pepe Unchained profitieren. Jedoch dürfte er schon als potenziell führende Memecoin-Skalierungslösung stark profitieren.

In dem etwas geheimnisumwobene Projekt haben viele Investoren und auch Wale etwas Großes erkannt, weshalb der Presale schon 8,22 Mio. USD einwerben konnte. Noch ist eine kleine Anzahl von Coins für 0,0090178 USD und mit einer Staking-Rendite von 237 % pro Jahr für schnelle Anleger verfügbar.

