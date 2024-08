MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Lage in der Ukraine:

"Kiew hat mit seiner Offensive den russischen Angreifer überrascht und die Kette schlechter Nachrichten kurz unterbrochen. Möglicherweise will die Ukraine mit dem Angriff seine Verhandlungsposition verbessern. Doch ob diese Taktik aufgeht, ist höchst zweifelhaft, weil die Ukrainer schon bald einer überwältigenden russischen Übermacht in Kursk gegenüberstehen. Um Russland wirklich zu stoppen, bedarf es eine starken internationalen Allianz. Doch dem Westen ist es nicht gelungen, China und Indien auf seine Seite zu ziehen. Mit den bevölkerungsreichsten Staaten der Welt hätte es eine Chance gegeben, Russland wirtschaftlich zu isolieren, die Aufrüstung empfindlich zu stören und Moskau an den Verhandlungstisch zu zwingen. So aber verpuffen die westlichen Sanktionen. Das russische Volk spürt von Entbehrungen kaum etwas, der Krieg erscheint vielen weit weg - und Putin sitzt fest im Sattel. Der Ukraine und mit ihr dem Westen droht eine bittere Niederlage/yyzz/DP/he