Konzernergebnis H1/24 Hypoport im ersten Halbjahr 2024 auf profitablem Wachstumskurs Konzernumsatz steigt in H1/24 um 22% yoy

EBIT liegt nach Verlusten im Vorjahr nun wieder bei fast +8 Mio. €

Insbesondere Geschäftsmodelle in der privaten Immobilienfinanzierung zeigten sich stark

Prognose 2024 bestätigt

Berlin, 12. August 2024: Im ersten Halbjahr 2024 stieg der Umsatz der Hypoport-Gruppe trotz weiterhin insgesamt herausforderndem Marktumfeld um 22% gegenüber H1/23 auf 218 Mio. €. Zum starken Wachstum haben insbesondere die Geschäftsmodelle in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms beigetragen. Durch die deutliche Zunahme von Transaktionsvolumen der Plattformen Europace, Finmas und Genopace sowie der Vertriebsvolumen von Dr. Klein erhöhten sich die Umsätze im Segment Real Estate & Mortgage Platforms signifikant. Grundlage waren Marktanteilsgewinne sowie eine sukzessive Belebung des privaten Immobilienmarktes. Die positive Marktentwicklung basiert auf dem Zusammenspiel eines unattraktiveren Mietwohnungsmarktes, welcher zunehmend als Alternative zum Eigentumserwerb ausfällt, strukturell gesunkenen Zinsen und keinen zusätzlichen regulatorischen Hürden. Parallel stabilisierten sich die Preise von Bestandsimmobilien nach den leichten bis mittleren Preisrückgängen von Mitte 2022 bis Ende 2023, sodass sich die Vermarktungszeiten von Objekten wieder leicht reduzierten. Ergänzt durch ebenfalls gestiegene Umsätze der Immobilien-Vermarktungsplattform und gesunkene Umsätze im regulatorisch weiterhin anspruchsvollen Markt der Immobilienbewertung stiegen die Halbjahres-Umsatzerlöse des Segments Real Estate & Mortgage Platforms um 32% auf 150 Mio. €. Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich dreigeteilt. Das Teilsegment Wohnungswirtschaft blickt, trotz eines schwachen Marktumfeldes, auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Die Umsätze stiegen durch Marktanteilsgewinne bei allen Produkten prozentual zweistellig an. Im Teilsegment Ratenkredit konnte die Geschäftskundenbasis zwar ausgebaut werden, jedoch bewirkten zunehmend restriktivere Kreditbanken eine Seitwärtsentwicklung des Umsatzes. Im Teilsegment Unternehmensfinanzierung erhöhte sich zwar das Neuprojektvolumen, jedoch ergaben sich durch die Haushaltssperre des Bundes längere Bearbeitungszeiten für viele Förderprogramme, was eine Monetarisierung teilweise verzögerte und die Umsätze in diesem Teilsegment sinken ließ. Insgesamt ergab sich für das Segment Financing Platforms nur ein leichter Umsatzanstieg von 4% auf 36 Mio. €. Im Segment Insurance Platforms kam die Migration der Versicherungsbestände auf die jeweiligen B2B-Plattformen der drei Teilsegmente Privatversicherung, betriebliche Vorsorge und Industrieversicherung weiter voran, wodurch sich in einem stabilen Gesamtmarkt ein leichtes Umsatzwachstum von 5% auf 33 Mio. € ergab. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE fasst zusammen: "Wir sehen die ersten positiven Auswirkungen der Markterholung in der privaten Immobilienfinanzierung in unseren Umsätzen. Gleichzeitig zeigt sich im Ergebnisanstieg des Konzerns von fast 10 Mio. € unser skalierbares Plattformgeschäftsmodell und unsere seit 2023 verschlankte Kostenstruktur. In den beiden kleineren Segmenten Financing Platforms und Insurance Platforms sehen wir uns zwar aktuell mit einem impulslosem Marktumfeld konfrontiert, gewinnen jedoch sukzessiv Marktanteile, was unsere Investitionen in die zwei Segmente bestätigt. Unter Abwägung der unterschiedlichen Entwicklungen in den Segmenten belassen wir unsere Jahresprognose von über 400 Mio. € Umsatz und einem EBIT von 10 bis 20 Mio. € unverändert." (Angaben in Mio. €) Q2

2024 Q2

2023 Q2

Veränd. H1

2024 H1

2023 H1

Veränd. Umsatz 110,6 85,3 30% 218,1 179,0 22% davon Real Estate & Mortgage Platforms 77,5 54,8 41% 150,2 113,7 32% davon Financing Platforms 19,1 16,7 14% 36,3 35,0 4% davon Insurance Platforms 14,8 14,2 4% 32,5 31,0 5% davon Holding & Überleitung -0,7 -0,4 -66% -1,0 -0,7 -49% Rohertrag 56,7 50,0 13% 113,7 102,2 11% EBITDA 12,4 6,2 101% 25,4 15,6 63% EBIT 3,6 -2,5 242% 7,9 -1,7 558% Konzernergebnis 2,4 -2,5 199% 5,4 -2,2 342% Ergebnis pro Aktie in Euro 0,36 -0,40 190% 0,81 -0,32 353%

Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2024: 12.08.2024: Bericht zum 1. Halbjahr 2024 11.11.2024: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2024 Angaben zur Aktie: ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



