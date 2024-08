© Foto: Loic Venance/AFP/dpa



Diese Schlüssel-Aktie sollten Investoren halten, wenn es zur Rezession kommt, rät ein Fondsmanager, der den S&P 500 kontinuierlich geschlagen hat.Der französische Einzelhandelsriese Carrefour steht trotz der allgemeinen Rezessionsängste und der daraus resultierenden Zurückhaltung an den Aktienmärkten im Fokus von Sean Peche, dem leitenden Fondsmanager bei Ranmore Fund Management. Peche hebt die defensive Natur des Unternehmens und dessen Fähigkeit zur Gewinnsteigerung in Zeiten hoher Inflation hervor. Diese Qualitäten machen Carrefour zu einer bevorzugten Wahl in seinem Portfolio. Mit einem beachtlichen Jahresertrag von 31 Prozent im Jahr 2023 hat der Ranmore Global Equity Fund den S&P 500 …