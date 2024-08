The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2024ISIN NameDE000CZ40LP9 COBA 16/24 S.870US55261FAG90 M+T BANK 2014/UND.FLRUS579780AM94 MCCORMICK + CO. 17/24US902494AX19 TYSON FOODS 2024DE000CZ45VA9 COBA 19/24 S.938DE000DW6C7Y9 DZ BANK IS.A2187US91282CCT62 USA 21/24US053611AL39 AVERY DENNI. 21/24DE000LB2BNC6 LBBW FESTZINS 22/24XS2322254165 GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTNUS760759AU48 REPUBL.SERV 19/24IT0005452989 ITALIEN 21/24US928563AH85 VMWARE 21/24DE0001102366 BUNDANL.V.14/24DE0001108769 BUNDANL.V.14/24NK OZSSUS05526DAZ87 B.A.T. CAP. 18/24US912828D564 US TREASURY 2024DE000DK0RNJ0 DEKA TILG ANL 18/24US674599CW33 OCCID.PETROL 19/24US25746UDB26 DOMINION EN. 19/24US91324PDR01 UTD. HEALTH 19/24DE000A13R6V8 BERLIN, LAND LSA14/24A455USU22018AT95 COX COMMUNIC. 17/24 REGSUS126650DE72 CVS HEALTH 19/24US74456QBH83 PUBL.SERV.EL.GAS 2024 MTNDE0001143584 BUNDANL. KPS 15.8.24US438516BW59 HONEYW. INTL 19/24AU3SG0001621 SOUTH AUS.G.F.A. 2024US87165BAD55 SYNCHRONY FIN. 14/24US94973VBJ52 ELEVANCE HE. 14/24XS1468662801 ADIENT GLB HLD 16/24 REGS