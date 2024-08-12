The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2024
ISIN Name
DE000CZ40LP9 COBA 16/24 S.870
US55261FAG90 M+T BANK 2014/UND.FLR
US579780AM94 MCCORMICK + CO. 17/24
US902494AX19 TYSON FOODS 2024
DE000CZ45VA9 COBA 19/24 S.938
DE000DW6C7Y9 DZ BANK IS.A2187
US91282CCT62 USA 21/24
US053611AL39 AVERY DENNI. 21/24
DE000LB2BNC6 LBBW FESTZINS 22/24
XS2322254165 GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN
US760759AU48 REPUBL.SERV 19/24
IT0005452989 ITALIEN 21/24
US928563AH85 VMWARE 21/24
DE0001102366 BUNDANL.V.14/24
DE0001108769 BUNDANL.V.14/24NK OZSS
US05526DAZ87 B.A.T. CAP. 18/24
US912828D564 US TREASURY 2024
DE000DK0RNJ0 DEKA TILG ANL 18/24
US674599CW33 OCCID.PETROL 19/24
US25746UDB26 DOMINION EN. 19/24
US91324PDR01 UTD. HEALTH 19/24
DE000A13R6V8 BERLIN, LAND LSA14/24A455
USU22018AT95 COX COMMUNIC. 17/24 REGS
US126650DE72 CVS HEALTH 19/24
US74456QBH83 PUBL.SERV.EL.GAS 2024 MTN
DE0001143584 BUNDANL. KPS 15.8.24
US438516BW59 HONEYW. INTL 19/24
AU3SG0001621 SOUTH AUS.G.F.A. 2024
US87165BAD55 SYNCHRONY FIN. 14/24
US94973VBJ52 ELEVANCE HE. 14/24
XS1468662801 ADIENT GLB HLD 16/24 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2024
ISIN Name
DE000CZ40LP9 COBA 16/24 S.870
US55261FAG90 M+T BANK 2014/UND.FLR
US579780AM94 MCCORMICK + CO. 17/24
US902494AX19 TYSON FOODS 2024
DE000CZ45VA9 COBA 19/24 S.938
DE000DW6C7Y9 DZ BANK IS.A2187
US91282CCT62 USA 21/24
US053611AL39 AVERY DENNI. 21/24
DE000LB2BNC6 LBBW FESTZINS 22/24
XS2322254165 GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN
US760759AU48 REPUBL.SERV 19/24
IT0005452989 ITALIEN 21/24
US928563AH85 VMWARE 21/24
DE0001102366 BUNDANL.V.14/24
DE0001108769 BUNDANL.V.14/24NK OZSS
US05526DAZ87 B.A.T. CAP. 18/24
US912828D564 US TREASURY 2024
DE000DK0RNJ0 DEKA TILG ANL 18/24
US674599CW33 OCCID.PETROL 19/24
US25746UDB26 DOMINION EN. 19/24
US91324PDR01 UTD. HEALTH 19/24
DE000A13R6V8 BERLIN, LAND LSA14/24A455
USU22018AT95 COX COMMUNIC. 17/24 REGS
US126650DE72 CVS HEALTH 19/24
US74456QBH83 PUBL.SERV.EL.GAS 2024 MTN
DE0001143584 BUNDANL. KPS 15.8.24
US438516BW59 HONEYW. INTL 19/24
AU3SG0001621 SOUTH AUS.G.F.A. 2024
US87165BAD55 SYNCHRONY FIN. 14/24
US94973VBJ52 ELEVANCE HE. 14/24
XS1468662801 ADIENT GLB HLD 16/24 REGS