Größter kombinierter Frühphasen- und Wachstumsfonds mit Fokus auf Europa

Balderton Capital, eine der führenden europäischen Risikokapitalfirmen im Technologiebereich, kündigte heute den mit 615 Millionen Dollar dotierten Early Stage Fund IX und den mit 685 Millionen Dollar dotierten Growth Fund II an, um die ehrgeizigsten Unternehmer Europas von der Anfangsphase bis zum Börsengang zu unterstützen.

Wir bei Balderton glauben, dass der beste Weg, die Welt zu verändern, darin besteht, ein Unternehmen aufzubauen und viele dieser weltverändernden Unternehmen werden in Europa entstehen", sagte Bernard Liautaud, Managing Partner bei Balderton. "Unsere Aufgabe als Unternehmen ist einfach: Wir wollen der bevorzugte Partner für die Gründer dieser beginnenden und wachsenden europäischen Technologieunternehmen sein. Diese neuen Fonds versetzen uns in die Lage, genau das zu tun."

Der Early Stage Fund IX und der Growth Fund II, mit denen Balderton zum ersten Mal seine Frühphasen- und Wachstumsfonds gleichzeitig auflegte, stießen auf große Nachfrage bei den Investoren. Der zunehmend globale Mix von LPs in den Fonds des Unternehmens wurde von Baldertons europäischem Fokus und seiner Erfolgsbilanz während seiner 25-jährigen Geschichte angezogen. Dazu gehören eine der größten und bekanntesten staatlichen Rentenversicherungen in den Vereinigten Staaten, die ein selektives europäisches VC-Portfolio aufbaut, und British Patient Capital, der größte inländische Investor in Wagnis- und Wachstumsmöglichkeiten in Großbritannien.

Europa ist seit langem ein wichtiger Knotenpunkt für die globale Technologiebranche, mit bewährten Gewinnern in allen Sektoren und Ländern. Erst in den letzten zwei Jahren hat sich Europa als führend im Bereich der künstlichen Intelligenz etabliert, wobei London und Paris die wichtigsten Innovationszentren sind. Die Gründe dafür sind weder überraschend noch neu: erstklassige Institutionen und Ingenieure, eine wachsende Kultur des Unternehmertums, ein entwickeltes Finanzierungssystem und zunehmend Gründer der dritten und vierten Generation.

Das Wachstum des europäischen Technologie-Ökosystems hat auch zu hohen Renditen für Investoren geführt. Laut Daten von Invest Europe und Cambridge Associates haben europäische VC-Fonds sowohl über einen Zeitraum von 10 als auch von 15 Jahren besser abgeschnitten als nordamerikanische Fonds.

Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat Balderton in mehr als 275 Technologieunternehmen aus ganz Europa investiert. Das aktuelle Portfolio umfasst globale Marktführer wie Revolut, Dream Games, GoCardless, Contentful, Aircall, Wayve, Writer und PhotoRoom. Viele frühere Investitionen wurden erfolgreich beendet, darunter Unternehmen wie Darktrace, Depop, MySQL, Peakon, Recorded Future, Talend und THG. Die Investitionsgeschichte von Balderton erstreckt sich über Technologiesektoren wie KI, Fintech, B2B SaaS, digitale Gesundheit, Mobilität, Gaming und Marktplätze.

Neben der praktischen Beratung und Unterstützung durch sein Investmentteam, das unschätzbare operative und unternehmerische Erfahrung mitbringt, bietet Balderton seinen Gründern und Portfoliounternehmen eine Reihe von Unterstützungsleistungen an, darunter:

Das Balderton Platform Team, bestehend aus Experten für Recht, Finanzen, Talent und Personal, Marketing und Nachhaltigkeit

Executives in Residence Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung als Gründer und Betreiber von Start-ups, die über fundierte Kenntnisse in Bereichen wie Vertrieb, Technik, Produkt und Recht verfügen

Eine Gemeinschaft von mehr als 700 führenden europäischen Technologie-Führungskräften aus dem gesamten Portfolio, die sich zu Peer Support, Networking und Veranstaltungen treffen und eines der stärksten Startup-Netzwerke in Europa bilden.

Darüber hinaus unternimmt Balderton beispiellose Schritte zur Unterstützung von Gründern über seine branchenführende Balderton-Plattform Founder Wellbeing and Performance. Diese umfasst Executive Coaching, Peer-to-Peer-Unterstützung durch CEO-Foren, ein Gesundheits- und Fitnessprogramm und den Zugang zu einer digitalen Plattform für Gründer.

Mit 65 Teammitgliedern in ganz Europa, 1,3 Milliarden Dollar an neuen Mitteln und einem starken Portfolio von mehr als 125 Unternehmen freut sich Balderton darauf, seine Arbeit fortzusetzen und mit Europas Top-Unternehmern zusammenzuarbeiten, die Unternehmen aufbauen wollen, die die Welt verändern.

Über Balderton Capital

Balderton Capital ist eine mehrstufige Risikofirma mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bei der Unterstützung der besten Gründer Europas von den Anfängen bis zum IPO. Wir verfügen sowohl über Früh- als auch über Wachstumsfonds und investieren in den gesamten Technologiesektor, wobei wir eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von KI-, Fintech-, B2B-SaaS-, Digital-Health-, Mobilitäts-, Gaming- und Marktplatz-Unternehmen aufweisen können. Zu den bisherigen Investitionen gehören Darktrace (LON: DARK), Depop, Flywire (NASDAQ: FLYW), Kobalt, MySQL, Nutmeg, Peakon, Recorded Future, Talend (NASDAQ: TLND) und THG (LON: THG). Das aktuelle Portfolio von Balderton umfasst: Beauty Pie, Contentful, Dream Games, GoCardless, Lendable, Matillon, Merama, Photoroom, Revolut, Tibber, Wayve, Writer und ZOE.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240808520780/de/

Contacts:

India Phillips

iphillips@balderton.com

Sayula Kirby

sayula@burlington.cc