Mpox (vormals Affenpocken) befindet sich in Afrika weiter auf dem Vormarsch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist in Sorge und hat bereits in Aussicht gestellt, einen Notfallausschuss zur Bewertung der Situation einzuberufen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus teilte auf der Plattform X (zuvor Twitter) das Datum mit. Anleger sollten in diesem Zusammenhang das Papier von Bavarian Nordic im Auge behalten."Ich berufe am Mittwoch, den 14. August 2024, den Notfallausschuss zum Ausbruch von Mpox ...

Den vollständigen Artikel lesen ...