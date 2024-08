© Foto: Jack Gruber - picture alliance



Der CEO der Bank of America, Brian Moynihan, warnte, dass eine Verzögerung bei Zinssenkungen durch die US-Notenbank die Stimmung der US-Verbraucher negativ beeinflussen könnte."Wenn die Zinsen nicht bald gesenkt werden, könnten die amerikanischen Verbraucher verärgert reagieren", erklärte Moynihan in einem Interview mit CBS. Die Fed hatte den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen und angedeutet, dass eine Zinssenkung im September möglich sei, falls die Inflation weiter nachlasse. Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der …