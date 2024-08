Dogecoin fällt um 7 %, während PEPU auf 8,25 Mio. $ explodiert

Bitcoin und Ethereum tauchen in den letzten 24 Stunden um rund 5 Prozent ab. Damit gibt es erneut einen deutlichen Rücksetzer zum Start in die neue Handelswoche. Währenddessen sinkt Dogecoin sogar um 7,5 Prozent. Der wertvollste Meme-Coin zeigt sich zumindest in dieser Metrik relativ schwach und fällt erneut auf 0,10 US-Dollar. Auf Wochensicht relativiert sich das Ganze jedoch bereits. Denn mit einem Kursplus von rund 18 Prozent bewegt sich hier Dogecoin zwischen den verschiedenen Altcoins in der Top 20. Der heutige Rücksetzer dürfte damit auch zum Teil Gewinnmitnahmen der kurzfristigen Händler geschuldet sein.

Auch der folgende Trader KALEO verweist auf diesen Umstand. Grundsätzlich sei nämlich der Sprung über 0,10 US-Dollar erfolgreich erfolgt. Dennoch geht er davon aus, dass DOGE noch einige Monate in der Range zwischen den Verlaufstiefs und 0,13 US-Dollar verharrt, bis sich dann der parabolische Bullenmarkt fortsetzt. So könnte Abwarten bei DOGE oder risikoarmes DCA eine gute Strategie sein.

Dogecoin / $Doge



Doge back above ten cents.



Honestly think we still have another couple of months left ranging between the lows and ~ $0.13 left before full send commences.



Just chill and stack. pic.twitter.com/ivWgZ3hLfV - K A L E O (@CryptoKaleo) August 8, 2024

Krypto-Tipp: Pepe Unchained steigt auf 8,25 Mio. $ - sind noch 10x möglich?

Während Dogecoin also fällt und Anleger Kapital von DOGE anziehen, sieht es bei einigen Meme-Coins anders aus. Denn der neue Krypto-Presale von Pepe Unchained steigt auf 8,25 Millionen US-Dollar.

Mit der richtigen Risikobereitschaft haben Investoren die Möglichkeit, neue Kryptowährungen und Presales zu erkunden, die oft durch ihre virale Verbreitung auffallen. Ein spannendes Projekt in diesem Segment ist Pepe Unchained, das sich zum Ziel gesetzt hat, die bestehenden Probleme von Meme-Coins zu lösen. Dafür setzt Pepe Unchained auf die Layer-2-Technologie der Ethereum-Blockchain - ein eigenes Meme-Ökosystem soll entstehen. Bereits 8,25 Millionen US-Dollar flossen dank dieser Idee in PEPU.

Traditionelle Meme-Coins, die häufig als ERC-20-Token auf Ethereum erstellt werden, kämpfen oft mit der Überlastung des Netzwerks. Dies führt in Zeiten frequentierten Tradings zu hohen Transaktionsgebühren und langsamen Bearbeitungszeiten. Pepe Unchained hingegen möchte diese Probleme beheben, indem es auf eine Layer-2-Technologie setzt, die schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht. Dies könnte einen entscheidenden Vorteil im Wettbewerbsumfeld der Meme-Coins darstellen. Pepe Unchained nutzt also die Vorteile von Layer-2-Technologien, um die typischen Herausforderungen traditioneller Meme-Coins zu überwinden. Die Lösung verspricht eine hundertfach höhere Transaktionskapazität und erheblich geringere Kosten im Vergleich zu den herkömmlichen ERC-20-Token auf Ethereum, so lässt sich der Website entnehmen.

Das Interesse an Pepe Unchained zeigt sich deutlich in der erfolgreichen Entwicklung des Presales, in dem bereits über 8,25 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Diese Summe deutet darauf hin, dass das Projekt in der Krypto-Community auf viel Resonanz stößt und das Team eine Marktlücke entdeckt hat. In den letzten Jahren haben Meme-Coins aufgrund ihrer Fähigkeit, durch virale Effekte hohe Renditen zu generieren, immer wieder Aufmerksamkeit erregt. Pepe Unchained möchte diesen Erfolg fortführen, indem es durch technische Verbesserungen ein effizienteres und zugänglicheres System bietet.

Zudem bietet das Projekt bereits im Presale attraktive Staking-Möglichkeiten, die mit einer Rendite von 240 Prozent APY locken. Der Erwerb von PEPU-Tokens ist einfach und unkompliziert über die Projekt-Website möglich, wo Zahlungen in verschiedenen Kryptowährungen sowie per Kreditkarte akzeptiert werden. Einfach das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen.

Pepe Unchained möchte also ein innovatives und lebendiges Ökosystem schaffen, das technologische Fortschritte und die Beliebtheit von Memes miteinander verbindet. Durch die Implementierung von Layer-2-Technologie auf Ethereum und die Einführung einer speziell für Meme-Coins Blockchain könnte sich Pepe Unchained von anderen Meme-Coins abheben. Wer diesen Ansatz spannend findet, könnte jetzt einen Blick auf PEPU werfen. Denn in rund 24 Stunden steigt der Preis bereits das nächste Mal an.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.