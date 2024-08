DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Großhandelspreise nur noch knapp unter Vorjahresniveau

Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben im Juli nur noch knapp unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sanken die Preise auf Jahressicht um 0,1 Prozent, nachdem das Minus im Juni 0,6 Prozent betragen hatte und im Mai 0,7 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Großhandelspreise im Juli um 0,3 Prozent.

PBoC prüft in Stresstest Anleihe-Exponierung der Banken

Chinas Zentralbank wird im Rahmen eines Stresstests das Engagement von Finanzinstituten in Anleihen prüfen. Damit wollen die Behörden die monatelange Rallye bremsen und Folgerisiken eindämmen. Die People's Bank of China (PBoC) erklärte in ihrem vierteljährlichen Arbeitsbericht, dass die geplanten Überprüfungen darauf abzielten, Risiken zu vermeiden, die sich aus potenziellen künftigen Zinsschwankungen ergeben, die Anleihepreise beeinträchtigen und finanzielle Verluste für die Anleger verursachen könnten.

August 12, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)

