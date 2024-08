Berlin (ots) -Am 16. und 17. August 2024 findet die Deutsche Meisterschaft der Floristik statt. Der wahrscheinlich bunteste und duftendste Wettkampf des Landes wird im BIKINI Berlin ausgetragen, begleitet von einer blumigen Ausstellung in der Gedächtniskirche. Die neun besten Floristinnen und Floristen aus ganz Deutschland - darunter auch der Berliner Blumenkünstler Lukas Ernle - treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an und kämpfen um den Deutschen Meistertitel. Das diesjährige Motto der "Floristik-Oscars": Frieden.Sie sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen: Lernen Sie die besten Florist:innen des Landes kennen, erfahren Sie alles über die neuesten Blumentrends oder lassen Sie einfach die Optik der blühenden Kunstwerke für sich sprechen.Die Veranstaltung im BIKINI Berlin (Budapester Str. 38-50, 10787 Berlin) ist öffentlich. Ab 10 Uhr haben Interessierte an beiden Veranstaltungstagen die Möglichkeit, den deutschlandweit besten Floral-Designern während des Wettbewerbs über die Schulter zu gucken. Detaillierte Infos zum Programm unter www.dmfberlin.de. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend des 17.8. im Delphi Filmpalast statt."Angesichts der aktuellen politischen Weltsituation, die von Konflikten und Unsicherheiten geprägt ist, ruft die Deutsche Meisterschaft der Floristik dazu auf, mit der Sprache der Blumen eine Botschaft der Liebe, Harmonie und Hoffnung zu senden", so Victoria Salomon, Vorsitzende der Jury, "denn genau das ist es, wofür Blumen in nahezu allen Kulturen der Welt seit Jahrtausenden stehen."Gefordert werden von den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich alle in Vorentscheiden für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben, insgesamt vier florale Designs: ein gebundenes Werkstück zum Thema "Versöhnungsgebet von Conventry" (die Sträuße werden eine Woche lang in der Berliner Gedächtniskirche ausgestellt), ein Bar- oder Tischschmuck, der ein "multikulturelles Come-together" interpretiert, ein Raum-Objekt passend zum Veranstaltungsort "Bikini Berlin" als Symbol des Wiederaufbaus und der Hoffnung sowie eine florale Friedenssäule. Die fünfte Wettbewerbsaufgabe ist ein Überraschungswerk, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit erst Minuten zuvor bereitgestellten Materialien und Werkstoffen in 120 Minuten völlig frei erarbeiten dürfen. Der beste Mix aus Kreativität und Handwerk gewinnt: Die Jury achtet auf die Bewertungskriterien Idee, Farbe, Komposition und Technik. Eine technische Kommission wacht zudem über regelkonformes Arbeiten wie bspw. die Einhaltung der Zeitvorgaben und die Nutzung ausschließlich erlaubter Hilfsmittel.Pressekontakt:Über eine redaktionelle Berücksichtigung der Deutschen Meisterschaft der Floristik würden wir uns sehr freuen. Wenn Sie als berichterstattendes Medium dabei sein möchten, bitten wir um Anmeldung per E-Mail an office@hessehallermann.com oder telefonisch bei Theresa Hallermann +49-151-57129913. Wir freuen uns auf Sie!Frau Theresa HallermannHeimhuder Str. 58, 20148 HamburgTel.: 040 38082320E-Mail: office@hessehallermann.comOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/5841373