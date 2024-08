So startet der DAX in die neue Handelswoche. Kann der Leitindex seine Erholung nach dem Abverkauf vor einer Woche fortsetzen? Außerdem im Fokus: Die Aktien von RTL nach einer positiven Analystenstudie und die Papiere des DAX-Konzerns Puma, die am Montag überraschend deutlich gewinnen können. Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn an seine jüngste Erholung angeknüpft. Dem Leitindex DAX winkt der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. In ...

