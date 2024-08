Die Tesla-Aktie hat in der zurückliegenden Handelswoche 3,7% verloren und ist dabei unter die 200-Tage-Linie gefallen. Rückblick: Die Tesla-Aktie war in den ersten drei August-Sitzungen weiter unter Druck geraten und am vergangenen Montag im Tief bis auf 182,00 USD zurückgefallen. Damit wurden die Gewinne der Rally aus den Monaten Juni und Juli ...

