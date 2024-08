12. August 2024 / IRW-Press / Resouro Strategic Metals Inc. (ASX: RAU; TSX-V: RSM; FWB: 8TX; OTC: RSGOF) ("Resouro" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu den Projektstudien für das Titan- und Seltenerdmetall-Projekt Tiros in Brasilien ("Projekt Tiros" oder das "Projekt") bereitzustellen. Dies beinhaltet den Fortschritt der metallurgischen Testarbeiten und die Ernennung branchenführender technischer Experten, um die Bergbaustudien, Umweltbewertungen und Projektgenehmigungen voranzutreiben.

Wichtigste Punkte

Nach der Bekanntgabe der ersten JORC-Mineralressourcenschätzung ("MRE") mit nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen von 1,7 Milliarden Tonnen für das Projekt Tiros[1] am 18. Juli 2024 hat Resouro die folgenden Hauptaktivitäten vorangetrieben:

Fortschritt der ersten Phase der metallurgischen Testarbeiten für die Ressource Central Block des Projekts Tiros:

a) Baldiger Abschluss der nicht-konventionellen ersten Phase der Testarbeiten an Seltenerdmetallen mit unserem Partner Altilium Group Ltd. ("Altilium"); deren Ergebnisse in Kürze erwartet werden;

b) Beginn von konventionellen metallurgischen Tests an Seltenerdmetallen mit unseren Partnern, dem Centre for Intelligent Technologies (CIT) Senai ("CIT Senai") und SGS S.A. Laboratories ("SGS"), in Belo Horizonte, Brasilien;

Beauftragung von Atticus mit der Durchführung erster Minenplanungsaktivitäten als Teil der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") für Tiros;

Beauftragung von Ausenco Limited ("Ausenco") mit der Leitung und Verwaltung der PEA für Tiros;

Beauftragung von CLAM Meio Ambiente ("CLAM") als Umwelt- und Sozialberater mit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung als Teil des Genehmigungs- und Zulassungsverfahrens für das Projekt; und

Positiver Kontakt mit den Regulierungsbehörden in Minas Gerais, was zur Einleitung des Verfahrens zur Beantragung einer Bergbaukonzession für den Central Block von Tiros führte.

Chris Eager, President, CEO, Direktor und Gründer, nahm zur Beauftragung dieser Beratungsfirmen und zu den Fortschritten bei Tiros Stellung:

"Die Fertigstellung der JORC-konformen Mineralressourcenschätzung hat den Weg für die Auswahl der ersten Abbaugebiete und die Zusammenstellung repräsentativer Mischproben für metallurgische Testarbeiten für die geplante PEA-Scoping-Studie für Tiros geebnet."

"Diese Initiativen wurden konzipiert, um das volle Potenzial unserer Ressourcen hervorzuheben, Prozesse zu optimieren und nachhaltige Lösungen anzubieten. Durch den Einsatz von Spitzentechnologie und Expertenwissen wollen wir die Grenzen dessen, was in der Metallurgie möglich ist, verschieben und sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht hervorragende Ergebnisse erzielen."

"Resouro setzt sich weiterhin für nachhaltige Praktiken und ein positives Engagement in den Gemeinden ein, um sicherzustellen, dass sein Wachstum zum Wohl der Regionen beiträgt, in denen es tätig ist."

"Resouro freut sich darauf, den Markt über die Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten und die Fortschritte bei der Fertigstellung unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung auf dem Laufenden zu halten"

Metallurgische Testarbeitsprogramme

Resouro führt parallel zwei größere metallurgische Testreihen durch, um einen Einblick in die bevorzugte Gewinnung von Seltenerdmetallen und TiO2 und die Verarbeitungsroute zu erhalten.

a) Metallurgische Testarbeit von Altilium

Der Umfang der ersten Phase der Altilium-Testarbeiten wurde durchgeführt, um die Durchführbarkeit der Anwendung der Altilium Ti/REE Process-Technologie auf die Proben von Resouro zu untersuchen, hauptsächlich für die Extraktion von Seltenerdmetallen in Lösung.

Die Arbeiten umfassten eine Probe von etwa 50 kg, die von Resouro vorgemischt, luftgetrocknet und gemahlen (100 % kleiner als 0,5 mm) wurde. Die chemische und mineralogische Analyse wurde an der Hauptprobe durchgeführt. In den Labors in Brisbane, Australien, wurden drei optimierte Sighter-Laugungstests unter Anwendung des Altilium Ti/REE Process durchgeführt, wobei Salpetersäure (HNO3) verwendet wurde, um eine mit entsprechenden Metallen angereicherte Lösung (Pregnant Leach Solution/PLS) und Rückstand zu erzeugen.

Die Proben wurden auf Aluminium (Al), Kalzium (Ca), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Eisen (Fe), Gallium (Ga), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Schwefel (S), Scandium (Sc), Silizium (Si), Titan (Ti) und Seltenerdmetalle (REE) analysiert.

Die Analyseergebnisse der Sighter-Testarbeiten bei Altilium werden derzeit überprüft und sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Über die Altilium Group Limited

Altilium Group Limited ("Altilium Group") mit Sitz in England ist die Muttergesellschaft der Altilium Licensing Limited ("ALL") und Altilium Projects (Australia) Pty Ltd.

Die Forschung und Entwicklung für die Altilium Group findet in Australien statt. Die Altilium-Technologie kann auf Erze, Bergbauabfälle oder Aufbereitungsrückstände angewendet werden. Die erste entwickelte Anwendung der Altilium-Technologie war der Altilium Nickel Laterite Process, der für die Aufbereitung von Nickel-Laterit-Erz konzipiert wurde. Anschließend hat die Altilium Group die folgenden Verfahren entwickelt:

- Altilium Bauxite Process - zur Gewinnung von Metallen aus Bauxit-Erz

- Altilium Red Mud Process - zur Wiederaufbereitung von Bauxitrückständen (Tailings); und

- Altilium Ti/REE Process - zur Gewinnung von Titan und Seltenerdmetallen aus einem lateritischen Erz.

Die Altilium Group erforscht und entwickelt aktiv neue Anwendungen für seine Technologie, wobei der Schwerpunkt auf der Gewinnung von kritischen Metallen liegt.

b) Konventionelle metallurgische Testarbeit mit CIT Senai

Resouro ist eine Partnerschaft mit CIT Senai eingegangen, das zur FIEMG-Unternehmensgruppe gehört. FIEMG ist die führende private Industriegruppe im Bundesstaat Minas Gerais und besteht seit über 90 Jahren. Sie bietet innovative Lösungen, die sich positiv auf die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit, die Nachhaltigkeit und den sozialen Wandel in Brasilien auswirken.

FIEMG bringt Unternehmen, Regierungen und Gemeinden in einem Geschäftsumfeld zusammen, das der nachhaltigen Entwicklung und Innovation förderlich ist. CIT Senai ist der Teil des Unternehmens, der über umfangreiche Laboranlagen und eine lange Projektgeschichte verfügt, darunter ein Labor für Seltenerdmetallmagnete, das jetzt in Belo Horizonte, Brasilien, kleine Seltenerdmetallmagnete produziert.

Die Partnerschaft umfasst zunächst ein detailliertes 12-monatiges Programm, das in zwei Teile aufgeteilt ist;

- Mineralische Charakterisierung

- Laugungstestarbeiten;

- Gravimetrische, elektrostatische/magnetische Prüfverfahren; und

- Optimierung.

Eine etwa 500 kg schwere Probe des repräsentativen Tiros-Mischmaterials wurde an CIT Senai geliefert, und die Arbeiten haben entsprechend dem Umfang begonnen. Das Ziel dieser Arbeiten ist die Entwicklung eines vorläufigen Verfahrensablaufs und die Bewertung einer Kosten-Nutzen-Studie, um den optimalen Weg für das Projekt zu bestimmen.

Beauftragung von Atticus mit der Durchführung von geologischen, geotechnischen und bergbaulichen Planungsarbeiten

Resouro hat Atticus mit der Durchführung der geologischen und geotechnischen Arbeiten sowie der ersten Bergbauplanung für die Lagerstätte Tiros beauftragt.

Atticus ist der Fachexperte, der die erste JORC-MRE für Tiros erstellt hat, und wird weiterhin mit Resouro an der Weiterentwicklung des Projekts arbeiten. Atticus wird die Daten aus der MRE zusammen mit den laufenden Infill-Bohrungen für die Minenplanung, das Design und die Metallurgie nutzen.

Ernennung des führenden technischen Beraters Ausenco zum Leiter der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Tiros

Resouro hat das weltweit tätige Ingenieurbüro Ausenco mit der Durchführung der PEA für Tiros beauftragt. Die PEA, die auch als "Scoping-Studie" bezeichnet wird, ist eine kritische wirtschaftliche Analyse zur Bestimmung der Rentabilität der Mineralressourcen von Tiros. Diese PEA-Analyse wird wertvolle Einblicke in die potenzielle Rentabilität, die Risiken und die Chancen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Tiros liefern.

Ausenco verfügt über beträchtliche Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Technik, Projektentwicklung und Ausführung, einschließlich der Leitung von technischen Studien dieser Art. Das Team von Ausenco ist in sechsundzwanzig Büros in fünfzehn Ländern vertreten, mit Projekten an über achtzig Standorten weltweit, darunter Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien, wo Resouro seinen Sitz hat und das Vorzeigeprojekt Tiros liegt.

Beauftragung der führenden Umweltberatungsfirma CLAM mit der Durchführung der ersten Umweltverträglichkeitsprüfung für Tiros

Resouro hat die führende Umweltberatungsfirma CLAM mit der Ausarbeitung der ersten Umweltverträglichkeitsprüfungen für das Projekt Tiros beauftragt. Die technischen Studien werden die ökologischen und sozialen Aspekte von Tiros als Teil des gesamten Genehmigungsverfahrens und zur Unterstützung einer möglichen zukünftigen Entwicklungsentscheidung bewerten.

CLAM gilt als führende Beratungsfirma für integriertes Umweltmanagement und unternehmerische Nachhaltigkeit und verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich. CLAM ist vor allem in der Schwerindustrie, im Bergbau, im Energiesektor, in der Öl- und Gasindustrie, in der Agroforstwirtschaft und bei anderen allgemeinen Dienstleistungen tätig. CLAM verfügt über ein multidisziplinäres technisches Team, das mehr als 600 Mitarbeiter umfasst, darunter Fachleute und Spezialisten vor Ort.

Frühe Vorbereitung des Antrags für die Bergbaukonzession für Tiros

In Anbetracht der außergewöhnlichen Ergebnisse des ersten JORC MRE und des bisherigen technischen Fortschritts auf dem Projekt Tiros sowie der weltweiten Nachfrage nach kritischen Mineralen wie Seltenerdmetalle und Titan beginnt Resouro mit den ersten Arbeiten im Zusammenhang mit seinem Antrag auf eine Mineralkonzession. Dazu gehören unter anderem die Festlegung der vom Abbau betroffenen Gebiete, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Minenplanung, die Entsorgung des Abraums und der Aufbereitungsrückstände (falls erforderlich), die Einzelheiten der Aufbereitungsanlage und die Produktionsraten.

Das Projekt Tiros stützt sich auf eine MRE von 1,7 Milliarden Tonnen mit 3.900 ppm Total Rare Earth Oxide (TREO), 1.100 ppm Magnet Rare Earth Oxides (MREO) und 12 % Titandioxid (TiO2 ) (siehe Fußnote 1 und ASX-Meldung vom 18. Juli 2024 für vollständige Details).

Laut MRE gehört das Projekt Tiros zu den größten nicht entwickelten Titan- und Seltenerdmetall-Ressourcen der Welt. Tiros befindet sich in Brasiliens fortschrittlichstem Bergbaustaat Minas Gerais und profitiert in erheblichem Maße vom Zugang zur Infrastruktur, einschließlich bestehender Straßen, Eisenbahn- und Hafenanlagen, sowie von einer fortschrittlichen und unterstützenden Gemeinde.

Resouro hat sich intensiv mit den Regulierungsbehörden auseinandergesetzt und in Zusammenarbeit mit ihnen eine Reihe potenzieller Wege zur Beschleunigung von Projektlizenzen und -genehmigungen aufgezeigt.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontaktinformation:

Chris Eager, CEO

chris.eager@resouro.com

+44 7388 0579809

Justin Clyne, Direktor

justin.clyne@resouro.com

+61 407 123 143

Melissa Hamilton, Medien,

melissa.hamilton@mcpartners.com.au

+61 417 750 274

Über das Unternehmen

Resouro ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung wirtschaftlicher Mineralprojekte in Brasilien konzentriert, einschließlich des Tiros-Projekts in Minas Gerais und des Goldprojekts Novo Mundo in Mato Grosso. Das Projekt Tiros umfasst 25 Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt 450 km² im Bundesstaat Minas Gerais, einem der infrastrukturell am besten entwickelten Bundesstaaten Brasiliens, 350 km von Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaats, entfernt. Resouro hat eine Mineralressourcenschätzung für das Projekt Tiros in Höhe von 1,7 Mrd. Tonnen vermuteter, angedeuteter und nachgewiesener Ressourcen veröffentlicht.

BEREICH CAT TONNEN (t) TiO2 (%) TREO (ppm) MREO (ppm) HG (hochgradig) Vermutet 42.000.000 23 8.700 2.200 Angedeutet 55.700.000 23 9.030 2.380 Nachgewiesen 20.800.000 24 9.320 2.530 Summe 120.000.000 23 9.000 2.400 MG (mittelgradig) Vermutet 620.000.000 11 3.500 950 Angedeutet 704.000.000 11 3.650 1.020 Nachgewiesen 224.000.000 11 3.570 997 Summe 1.500.000.000 11 3.500 930 Gesamt 1.700.000.000 12 3.900 1.100

Anmerkung: Weitere Einzelheiten der ersten JORC MRE des Unternehmens finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Juli 2024.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge geben. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Branchenpartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wann dies erforderlich ist; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; mit der Bergbaubranche verbundene Haftungen; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Incentive-Programme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und die anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die ASX, TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Einzelheiten zur Aufschlüsselung der verschiedenen Kategorien des ersten JORC-MRE des Unternehmens, einschließlich der vollständigen Explorationsergebnisse und der relevanten JORC-Tabelleninformationen, finden Sie in der Mitteilung des Unternehmens an die ASX vom 18. Juli 2024 (TSXV 17. Juli 2024).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76505Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76505&tr=1



