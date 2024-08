12. August 2024 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das "Unternehmen" oder "Bedford") freut sich, die Ergebnisse seiner satellitengestützten multispektralen Fernerkundung (sichtbare Nahinfrarotbildgebung/VNIR und Kurzwellen-Infrarotbildgebung/SWIR) über seinem Uranprojekt Sheppard Lake bekannt zu geben. Dieses Projekt grenzt an das Uranprojekt Ubiquity Lake unmittelbar südlich des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Anhand der von Dr. Neil Pendock, PhD, einem Experten für Angewandte Mathematik, durchgeführten statistischen Analyse wurden erfolgreich mehrere positive Indikatoren ermittelt. Von besonderem Interesse war der Nachweis von Methangas, das vermutlich durch alterierte Tonmineralien, insbesondere Illit, verursacht wird. Diese Erkenntnis ist insofern von Bedeutung, als diskordante Uranlagerstätten im Athabasca-Becken häufig mit hydrothermalen Ereignissen in Verbindung gebracht werden, bei denen Illit entsteht.

Die Untersuchung hat eine Reihe von unterschiedlichen Methananomalien zutage gefördert, die mit einer nordwestwärts verlaufenden Verwerfung korrelieren, deren südliches Ende im Bereich der Anomalie TZ1 in den Ubiquity Lake Claims lokalisiert wurde. Zusätzlich stieß man auf Wasserstoffgas, das stark an der nordwestwärts verlaufenden Verwerfung anhaftet. Dieser Entwicklungszug hat zur Abgrenzung eines breiteren Explorationskorridors mit einer Länge von rund 8 km und einer Mächtigkeit von 1,5 km geführt. Dieser Korridor wird das erste Ziel der Erkundungen für die zur Feldsondierung im Jahr 2024 abgestellten Mannschaften bilden.

Peter Born, President von http://www.bedfordmetals.com, erklärt: "Die Ergebnisse der satellitengestützten Messung über Sheppard Lake sind äußerst vielversprechend. Die Auffindung wichtiger Methan- und Wasserstoffanomalien entlang der nordwestwärts verlaufenden Verwerfung gibt uns einen klaren Explorationsschwerpunkt vor. Wir können es kaum erwarten, mit den Felduntersuchungen in diesem neu aufgefundenen Korridor zu beginnen und auf diesen vielversprechenden Ergebnissen aufzubauen."

http://www.bedfordmetals.com ist es nach wie vor ein Anliegen, sämtliche Explorations- und Erschließungsaktivitäten in einer umweltverträglichen Weise und in Abstimmung mit den Interessengruppen vor Ort umzusetzen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und sicherzustellen, dass alle Aktivitäten nachhaltig und verantwortungsvoll sind.

Darüber hinaus schätzt http://www.bedfordmetals.com seine Beziehungen mit örtlichen Gemeinden und indigenen Gruppen und verpflichtet sich zu kollaborativer Zusammenarbeit mit diesen Stakeholdern, um positive Ergebnisse für die Region zu garantieren.

Hintergrund: Die Region von Interesse (ROI) befindet sich unweit des Uranprojekts Carpenter Lake der Firma ALX Resources. Das Projektgelände erstreckt sich entlang der sogenannten "Cable Bay Shear Zone" (CBSZ), die parallel zur Scherungszone Virgin River verläuft. Letztere beherbergt Camecos Uranlagerstätte Centennial. Das Projekt liegt 95 km westlich von Camecos ehemaligem Uran-Produktionsbetrieb Key Lake und 45 km südöstlich der Lagerstätte Centennial.

Die dominierenden Lithologien sind Granitgneis und Granitpegmatit; zudem finden sich hier geringere Anteile von mafischem Gneis und pelitischem Schiefer sowie vereinzelt auch mafische Gesteinsgänge. Die CBSZ wird durch drei parallel verlaufende elektromagnetische Leitschichtachsen abgegrenzt, die auf das Hängende, das Liegende und den Mittelteil einer leitfähigen Platte aus graphitischem oder sulfidreichem Gestein hindeuten. Das Projekt befindet sich im Bereich diskordanzgebundener Uranlagerstätten mit Bezug zum Grundgestein, die den Lagerstätten Millennium, Eagle Point und P-Patch ähnlich sind.

Trotz der starken radiometrischen und geochemischen Indikatoren für Basismetalle wurde dieses Gebiet noch sehr wenig exploriert. Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden luftgestützte Gravitationsmessungen, VTEM-Messungen, Radonmessungen in Wasser, Bodenmessungen, Probenahmen aus Seesedimenten sowie detaillierte geochemische Folgeuntersuchungen absolviert. Diese Maßnahmen haben in der gesamten CBSZ zur Auffindung zahlreicher Zielzonen hoher Priorität geführt.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der zuständige qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und verantwortlich für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen.

Über Bedford Metals Corp.

http://www.bedfordmetals.com ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen Werte für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Entwicklung besonders aussichtsreicher Gelegenheiten in der Mineralexploration. Unsere Strategie ist die Weiterentwicklung unserer Projekte von der Entdeckung zur Produktion.

Das Uranprojekt Close Lake liegt an der Ostseite des Athabasca-Beckens, neben Claims von Cameco Corporation, dem größten Uranproduzenten der Welt. Der Claim umfasst ungefähr 245 Hektar und liegt im primären Explorationskorridor, der die Mine Keys Lake, die Mine Cigar Lake und die Mine McArthur River enthält. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über ein Netzwerk von Straßen und Pfaden.

Das Uranprojekt Ubiquity Lake, das sich über 1.382 Hektar erstreckt, liegt knapp südlich des unteren Randes des Athabasca-Beckens, neben dem Projekt Carpenter Lake von ALX Uranium im Osten. Durch die Lage in der Nähe der Cable Bay Shear Zone, parallel zur Virgin River Shear Zone, die das Uranprojekt Centennial von Cameco beherbergt, verspricht das Projekt immenses Potenzial. Außerdem liegt das Projekt 100 km westlich der in der Vergangenheit produzierenden Uranmine Key Lake von Cameco, ein weiterer Hinweis auf die strategische Bedeutung dieses Standortes.

Das Uranprojekt Sheppard Lake umfasst ein Gebiet von ungefähr 2.250 Hektar und grenzt an das Projekt Ubiquity Lake im Südosten. Das Projekt wird von Gestein der Mudjatik-Domäne charakterisiert, in dem Uranmineralisierung typsicherweise in Grundgestein eingelagert ist, das in Scherzonen oder Verwerfungen liegt und durch hydrothermale Umverteilung aufgelöster Materialien und nachfolgender Redox-Reaktionen gebildet wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.

Im Namen des Boards,

Bedford Metals Corp.

"Peter Born"

President

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

