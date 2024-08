Diese Dividendenaktie ist für Anleger nach den neuen Quartalszahlen noch attraktiver geworden. An der Börse verzeichnet der Titel am Montag ein deutliches Kursplus. Was steckt hinter dem Aufschwung? Diese Quartalsbilanz hat am Montag an der Börse Eindruck hinterlassen. Die Hannover Rück konnte am Morgen im frühen Handel zwischenzeitlich ein Plus von über fünf Prozent auf rund 229 Euro verbuchen. Damit konnte das Unternehmen nach dem Börsencrash vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...