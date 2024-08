Die Hannover Rück verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen beeindruckenden Anstieg des Nettogewinns um 27 Prozent auf 603 Millionen Euro. Dieser Erfolg übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und wurde durch ein gestiegenes Kapitalanlageergebnis sowie einen Zuwachs im Rückversicherungsumsatz unterstützt. Trotz verschiedener Herausforderungen, einschließlich möglicher Auswirkungen durch ein fehlerhaftes Software-Update von Crowdstrike, zeigt sich der DAX-Konzern zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen.

Personelle Veränderungen im Vorstand

Parallel zu den positiven Finanzergebnissen kündigte die Hannover Rück eine bedeutende Änderung in der Führungsebene an. Brona Magee wird ab Januar 2025 als neues Vorstandsmitglied die Nachfolge von Dr. Klaus Miller antreten. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Rückversicherungsbranche und ihrer Expertise im asiatischen Markt [...]

