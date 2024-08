Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Die kommende Woche ist vollgepackt mit Wirtschaftsberichten. Der Fokus liegt dabei auf den Inflationsdaten in den USA. Warum, erklärt Jürgen Molnar - Kapitalmarktstratege bei Robomarkets: Der Verbraucherpreisindex für Juli am Mittwoch wird wahrscheinlich weniger Fortschritte bei der Inflation zeigen als in den vergangenen Monaten. Das Modell der Cleveland Fed prognostiziert, dass der Gesamt- und der Kern-Verbraucherpreisindex im vergangenen ...

