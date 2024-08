Nachdem sich die Anzeichen für eine starke Rezession in den USA als Ausreißer zu erweisen scheinen, verschiebt sich der Fokus des Ölmarktes auf die noch ausstehende Reaktion des Irans. Dieser schwor Vergeltung für die angeblich durch Israel in seiner Hauptstadt ausgeführte Tötung eines hochrangigen Hamas-Mitgliedes. Dies verleiht den Rohöl- und Ölprodukten am Ölmarkt aktuell moderaten Auftrieb.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...