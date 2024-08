Friedberg (ots) -Alba Berlin, Frankfurt Skyliners und Bayern München: Wenn sich die Elite des deutschen Basketball-Sports zusammen mit weiteren 14 Vereinen der easyCredit Basketball-Bundesliga in ihren über 270 Saisonspielen miteinander misst, spielt Mitsubishi Motors als neuer "Offizieller Mobilitätspartner" in der ersten Reihe mit. Die Vertreter der easyCredit Basketball Bundesliga und von Mitsubishi Motors in Deutschland unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung, die bis Ende 2027 Gültigkeit hat und auch die Play In- und Play Off-Spiele sowie die Begegnungen im BBL-Pokal umfasst. Damit stellt die japanische Automobilmarke ihr langjähriges Engagement im deutschen Basketballsport breiter auf und ist bei allen Spielen auf Werbebanden und weiteren Werbeträgern rund um das Spielfeld präsent.Marvin Macherey, Commercial Director der easyCredit Basketball Bundesliga: "Wir freuen uns sehr auf unsere neue Partnerschaft mit Mitsubishi. Denn hier besteht insbesondere mit Blick auf das Nachhaltigskeitsengagement der Marke ein sehr guter Fit. Schließlich ist das Thema Mobilität ein treibender Faktor innerhalb der spezifischen BBL-Nachhaltigkeitsstrategie, zu der sich die Liga und ihre damals 18 Clubs bereits 2022 verpflichtet haben."Jens Schulz, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland: "Unsere Zusammenarbeit mit der easyCredit Basketball Bundesliga ist ein wichtiger Schritt, um unsere Verbindung zwischen Sport und Mobilität zu stärken. Basketball passt mit seiner Dynamik perfekt zu unserer Marke. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Partnerschaft zu sein und damit einen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Die easyCredit Basketball-Bundesliga hat sich in den letzten Jahren zu einer der Top-Basketball-Ligen in Europa entwickelt. Nicht zuletzt die hervorragenden Leistungen der Basketball-Nationalmannschaften in Paris, zu denen wir herzlich gratulieren, haben Basketball weiter in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Damit ist er für uns eine hervorragende Plattform, um Mitsubishi und seine Modelle zu präsentieren."Im Rahmen der Kooperation wird Mitsubishi Motors der easyCredit BBL eine Flotte von Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In-Hybriden zur Verfügung stellen. Mit seiner modernen Plug-in Technologie bietet der SUV im C-Segment elektrische Mobilität auf den Alltagsstrecken, während bei größeren Strecken auf einen hocheffizienten Verbrennungsmotor zurückgegriffen werden kann.Pressekontakt:Jörg MachalitzkyManager Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 60 31 6896-570Mobil: +49 151 23 88 77 65Original-Content von: MMD Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169041/5841456