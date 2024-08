Hamburg (ots) -- BaFin erteilt EOS die Erlaubnis zum Erbringen von Kreditdienstleistungen für den Kreditzweitmarkt- Der Experte für Forderungsmanagement erfüllt die hohen Standards des Gesetzes und darf weiterhin Bankenforderungen bearbeiten- Dr. Nicole Wechsung leitet den neuen Bereich Regulatory ManagementDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat EOS die Erlaubnis zum Erbringen von Kreditdienstleistungen im Sinne des Kreditzweitmarktgesetzes erteilt. Damit erfüllt der Experte für Forderungsmanagement die hohen Anforderungen des neuen Gesetzes, das seit 30. Dezember 2023 in Kraft ist. Als einer der größten Käufer notleidender Forderungsportfolios (NPL) in Europa bleibt die EOS Gruppe damit ein verlässlicher Partner für die deutschen Banken."Die Erlaubniserteilung durch die BaFin ist für uns ein großer Erfolg", macht Jörg Schweda, Geschäftsführer EOS Deutscher Inkasso-Dienst, deutlich. "Sie bestätigt die hohe Qualität, mit der unsere Mitarbeitenden täglich Bankenforderungen bearbeiten."Neuer Bereich Regulatory Management sichert WettbewerbsfähigkeitUm auch in Zukunft Forderungen aus dem Bankensektor bearbeiten zu können, benötigen Inkassounternehmen in Deutschland eine Erlaubnis der BaFin. "Um die Anforderungen zu erfüllen, stellen wir uns hinsichtlich der Regulatorik noch professioneller auf und konnten mit Dr. Nicole Wechsung eine absolute Kennerin der Branche gewinnen", sagt Jörg Schweda. Wechsung leitet seit dem 1. Juni 2024 den neu geschaffenen Bereich Regulatory Management bei EOS Deutscher Inkasso-Dienst, der sich um die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben kümmert. Die 43-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in der Inkassobranche und war zuletzt als Geschäftsführerin bei Universum Inkasso tätig.Gesetz erleichtert Verkauf notleidender Kredite (NPL)Mit dem Kreditzweitmarktgesetz hat Deutschland eine EU-Richtlinie umgesetzt, die einheitliche Regelungen für Kreditdienstleister in der Europäischen Union schaffen soll. Ziel ist es, den Verkauf notleidender Kredite zu erleichtern und gleichzeitig einen hohen Schutz für Kreditnehmer*innen zu gewährleisten. Außerdem sollen die hohen NPL-Bestände in den Bankbilanzen in der EU verringert werden, um die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten.Zu viele notleidende Forderungen in den Bilanzen von Banken können Volkswirtschaften ins Wanken bringen. Mit dem Verkauf von Forderungen an Dienstleister wie EOS können Unternehmen ihre Bilanz entlasten, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihr Rating verbessern.Über die EOS GruppeDie EOS Gruppe ist ein führender technologiebasierter Investor in Forderungsportfolios und Experte bei der Bearbeitung offener Forderungen. Mit 50 Jahren Erfahrung und Standorten in mehr als 20 Ländern bietet EOS weltweit smarte Services rund ums Forderungsmanagement. Im Fokus stehen Banken sowie Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Telekommunikation, Energieversorgung und E-Commerce. EOS beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter*innen und gehört zur Otto Group.Weitere Informationen zur EOS Gruppe: de.eos-solutions.comPressekontakt:Daniel Schenk, Head of Corporate Communications & Markeing GermanyMarc Heuer, Corporate Communications & Marketing GermanyTel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: presse@eos-solutions.comOriginal-Content von: EOS Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42902/5841478