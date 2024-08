Vaduz (ots) -Seit Mitte Juli gastiert das Schriftstellerehepaar Kerstin Decker und Gunnar Decker im Liechtensteiner Künstleratelier Turmhaus in Balzers.Kerstin Decker, 1962 in Leipzig geboren, ist Autorin, Filmkritikerin und Kolumnistin. Sie hat zahlreiche Biografien verfasst unter anderem über Heinrich Heine, Paula Modersohn-Becker, Else Lasker-Schüler oder auch die Doppelbiografie über Nietzsche und Wagner. Ihr Ehemann Gunnar Decker, 1965 in Kühlungsborn geboren, ist ebenfalls Autor und Verfasser zahlreicher historischer Bücher und Biografien, wie etwa zu Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn oder auch Franz von Assisi.Die Einladung des Ehepaars Decker erfolgte über das Ministerium für Gesellschaft und Kultur an Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Deutschland. Den dreimonatigen Aufenthalt in Balzers nutzt das Ehepaar, um an Projekten weiterzuarbeiten. Gunnar Decker wird seine grosse Biografie zu Rainer Maria Rilke "Der fremde Magier" durch ein weiteres Buch zu "Rilke in der Schweiz" ergänzen und Kerstin Decker wird an ihrem philosophischen Roman "Voltaire gegen Rousseau" arbeiten.Das möblierte Wohnatelier bietet den Förderungsempfängern die Möglichkeit, Projekte vor Ort in Liechtenstein umzusetzen, sich mit lokalen Kunstschaffenden auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln. Mit dem Turmhaus kann Liechtenstein aktiv die Rolle des Gastgebers eines Inlandateliers in Liechtenstein wahrnehmen und einen Beitrag zur Aussenwirkung Liechtensteins als Kulturstandort leisten.Weitere Informationenhttps://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/kuenstleratelier-balzers-turmhaus-Pressekontakt:Amt für KulturEva-Maria Bechter, Mitarbeiterin KulturschaffenT +423 236 63 34Eva-Maria.Bechter@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922051