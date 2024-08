Von fehlender Spannung an der Börse kann nicht die Rede sein, was am Freitag vergangener Woche begonnen hat, setzt sich am Montag nahtlos fort: Eine deutliche Korrektur im Dax, der bis knapp über die 17.000 Punkte-Marke fällt. In den USA sieht es nicht besser aus: "Kursverluste gehen an Wall Street weiter", so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Börsen stürzen weltweit ab", berichtet Die Welt und die Süddeutsche Zeitung erkennt ein "böses Erwachen an der Börse". Schuld haben zum einen die KI-Werte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...