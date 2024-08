München (ots) -Für alle Freunde der Dailys im Ersten ist es die gute Nachricht: Die Sommerpause ist vorbei und das Warten auf die neuen Folgen hat sich gelohnt. Ab Montag, 19. August, bietet der Nachmittag wieder viel Emotionen, Dramen und Verwirrungen.Während bei den "Roten Rosen" (14:10 Uhr) Jördis und Klaas nach dem Sturm ihr Glück genießen, scheint es für Julius und Mo kein Happyend zu geben: Julius hat Angst auf etwas zu warten, was Mo ihm nicht geben kann, und Mo schafft es nicht, zu seinen Gefühlen zu stehen. Zudem lässt Mo und Jördis die Sorge um Leyla nicht los. Sie gerät in ihrer Lebenskrise immer mehr auf Abwege... Amelie und Julius verbünden sich in ihrer Angst vor einer drohenden Kündigung. Johanna boykottiert Carlas Food Truck - warum? Können die beiden Frauen sich aussprechen?www.daserste.de/rote-rosen und in der Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/roterosenUnd im "Sturm der Liebe" (15:10 Uhr) steckt Ana mitten im Gefühlschaos und kann sich zwischen Vincent und Philipp nicht entscheiden. Wer wird am Schluss ihr Herz erobern? Theo hat mit dem Besuch seines Vaters zu kämpfen, der in ihm wieder alte Wunden aufreißt. Die Sonnbichlers sind nach der schweren Zeit wieder vereint und erneuern ihr Eheversprechen. Christoph hat einen Unfall und kann sich nicht mehr daran erinnern, mit Alexandra im Liebesglück geschwebt zu sein.www.daserste.de/sturm-der-liebe und in der Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/sturmderliebe"Rote Rosen" wird von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH produziert; die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Sturm der Liebe" ist eine Bavaria Fiction-Produktion unter redaktioneller Federführung des Westdeutschen Rundfunks.Pressekontakt:"Rote Rosen": Merle Frank, Tel.: 04131 886 108, 04131 886 108,E-Mail: mfrank@rote-rosen.tv"Sturm der Liebe": Jessica Emmert, Tel: 089 6499 2868,E-Mail: Jessica.Emmert@Bavaria-Fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5841541