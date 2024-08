Die 5 wichtigsten Krypto News der Woche

Die vergangene Woche beeinflusste die Krypto-Welt gleich auf mehreren Ebenen unerwartet stark. In unserer praktischen Übersicht verraten wir, welche fünf Nachrichten in den letzten sieben Tagen besonders wichtig waren.

News #1: Flash Crash sorgte für Milliarden-Abflüsse

Am vergangenen Montag, den 05. August, sorgte ein sogenannter Flash Crash für besonders schnelle und besonders starke Kurskorrekturen. Der Auslöser: Neben den schwachen Quartalszahlen einiger großer US-Unternehmen sorgte vor allem die Bank of Japan für einen weltweiten Angstzustand, nachdem sie den Leitzins auf 0 - 0,1 Prozent angehoben hatte. Dies war deshalb signifikant, weil in den 17 Jahren zuvor eine Nullzins-Politik in dem asiatischen Land vorherrschte.

Daraufhin folgte am Montag ein Flash Crash, der für starke Kursrückgänge bei allen Aktien- und Krypto-Anlegern sorgte. Ein solcher Flash Crash entsteht in der Regel deshalb, weil auf Grund des heutzutage eingesetzten, elektronischen Krypto- und Börsenhandels schnell ein Schneeballeffekt entstehen kann: Automatisierte Einsätze sorgen dann für schnelle Abkäufe, woraufhin der Preis sinkt, was zu weiteren automatisierten Verkäufen führt.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Mittlerweile konnte sich der Krypto-Markt allerdings etwas erholen. Nachdem Bitcoin am vergangenen Montag auf ein Preisniveau von unter 50.000 US-Dollar gefallen war, konnte der BTC-Kurs am darauffolgenden Freitag wieder die Marke von 62.000 US-Dollar überschreiten.

News #2: XRP-Gerichtsverfahren findet ein Ende

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC klagte gegen Ripple Labs - das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP. Seit 2020 lief der Rechtsstreit und die SEC hatte zunächst sogar teilweise recht bekommen: Der Verkauf von XRP an institutionelle Anleger verstieß gegen das Wertpapierhandelsgesetz, der Verkauf an Privatanleger allerdings nicht. Infolgedessen verlangte die Börsenaufsicht eine Strafe von 2 Milliarden US-Dollar.

Letzte Woche wurde bezüglich der Strafhöhe ein Urteil von Richterin Analisa Torres gefällt (wir berichteten): Statt der geforderten Milliarden-Strafe muss Ripple Labs eine zivilrechtliche Strafe von etwas über 125 Millionen US-Dollar zahlen. Dies wird als klarer Erfolg für das Krypto-Unternehmen gewertet und kurzfristig konnte der XRP-Kurs sogar in die Höhe schnellen. Mittlerweile liegt er bei einem Kurs von 0,575 US-Dollar und konnte damit immerhin 22,35 % in der letzten Woche zulegen.

News #3: Erster Solana-ETF genehmigt

Der erste Solana-Spot-ETF der Welt wurde am Freitag auf den Markt gebracht: Brasilien ist damit ein klarer Vorreiter in der Krypto-Welt. Gelistet wird der Solana-ETF an der B3 - der wichtigsten Börse des Landes. Der Kurs des neuen Solana-ETFs wird sich dabei an dem CME CF Solana Dollar Reference Index orientieren. Hierbei handelt es sich um einen Index, der seine Preisdaten aus verschiedenen großen Kryptobörsen sammelt und damit einen möglichst durchschnittlichen Preis bilden kann.

Breaking: Brazil regulator approves first @solana Spot ETF - partnering with the @CMEGroup - wil be live within 90 days.



The Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) has approved the launch of the first Solana spot ETF in Brazil and worldwide.



The Solana ETF approved… pic.twitter.com/mwYB9Ecf16 - MartyParty (@martypartymusic) August 7, 2024

Auch Solana konnte somit - nach dem Flash Crash am Montag - dank der positiven Nachricht merklich zulegen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der SOL-Token bei einem Wert von 147,71 US-Dollar und konnte damit in der letzten Woche um fast 22 % zulegen.

News #4: Nach erfolgreichem Launch explodiert der neue WienerAI-Coin

Einen etwas ungünstigen Zeitpunkt hatte der neue Meme-Coin WienerAI gewählt, um seinen Launch zu vollführen: Als der WAI-Token am Montag auf den Markt gebracht wurde, befand sich dieser noch mitten im Flash Crash. Keine besonders guten Voraussetzungen, um als neues Projekt zu brillieren. Da half es zunächst auch nicht, dass der Presale zuvor äußerst erfolgreich abgeschlossen wurde und ein Kapital von über 9 Millionen US-Dollar gesammelt hatte.

Nach einigen Startschwierigkeiten konnte der Meme-Token allerdings an Fahrt gewinnen und zwischenzeitlich sogar seinen Wert um 91 % steigern (wir berichteten). Trotzdem lassen sich noch immer die Nachwirkungen des Flash Crashes spüren, weshalb viele Anleger derzeit in einer abwartenden Haltung stehen. Es bleibt also abzuwarten, ob das WienerAI-Projekt an den Erfolg des Presales anknüpfen wird und als Meme-Coin dem PEPE-Token oder Dogwifhat (WIF) nacheifern kann.

News #5: Pepe-Konkurrent Pepe Unchained überschreitet 8-Millionen-Marke

Derzeit scheint die Meme-Coin-Sparte wieder erneut auf sich aufmerksam machen zu können. Nachdem bereits WienerAI und andere Meme-Token starke Zuflüsse erhalten haben, kann auch das Presale-Projekt Pepe Unchained (PEPU) einen starken Erfolg verzeichnen: Mittlerweile wurden über 8,2 Millionen US-Dollar im Vorverkauf gesammelt, was ein Zeichen für ein äußerst starkes Interesse seitens der Anleger ist.

Dabei sieht sich Pepe Unchained als konsequente Weiterentwicklung des Pepe Coins, denn genau wie der "große Bruder" basiert auch der PEPU-Token auf der Ethereum-Blockchain. Allerdings setzt das Projekt auf die Layer-2-Technologie und kann dadurch wesentlich günstigere Transaktionen garantieren. Außerdem sind diese bis zu 100-mal schneller, wodurch der PEPU-Token als direkte Konkurrenz zu den populären Solana-Meme-Coins agieren kann.

Erfahre jetzt alles zum Pepe Unchained Presale!

Die Entwickler von Pepe Unchained haben zudem bekannt gegeben, dass sie - bei entsprechendem Interesse am Krypto-Markt - große Pläne verfolgen wollen: Ein ganzes Ökosystem sei geplant, das darauf aufbauen wolle, dass die Layer-2-Technologie wesentlich effektiver arbeiten könnte.

Auch ein Staking-Programm ist bereits im Vorverkauf aktiv. Derzeit wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 236 % geboten - ein lukrativer Anreiz für frühzeitige Investoren, die so schon erste Gewinne erzielen können, bevor der eigentliche Launch überhaupt stattgefunden hat.

Investiere noch heute in den $PEPU-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.