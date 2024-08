Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) -• Wialon gibt ein beachtliches Wachstum bekannt: Die Zahl der vernetzten Fahrzeuge hat sich innerhalb von neun Jahren verzehnfacht - von 400.000 im Jahr 2015 auf 4.000.000 im Jahr 2024.• Wialon verarbeitet täglich 5 Milliarden Datenpunkte und unterstützt Flotten bei der Nutzung von Big Data, um die Produktivität zu steigern, den Kraftstoffverbrauch zu optimieren und Sicherheit und Nachhaltigkeit der Fahrer zu verbessern.Wialon (https://wialon.com/), die globale Flottenmanagement- und IoT-Plattform des europäischen Softwareentwicklers Gurtam, hat die Rekordzahl von 4 Millionen vernetzten Fahrzeugen in 160 Ländern erreicht. Damit gehört Wialon - gemessen an der Anzahl der verbundenen Fahrzeuge - zu den größten Flottenmanagement-, GPS-Tracking- und IoT-Softwareplattformen weltweit.Die Wialon-Plattform hilft bei der Vernetzung, Verfolgung und Überwachung von Fahrzeugen und Anlagen, von Lastkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu öffentlichen Bussen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten, Baufahrzeugen und -geräten, Stromgeneratoren, Kraftstofftanks, Abfallentsorgungsfahrzeugen usw. Wialon wird in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt, die von der Logistik und dem Transportwesen über die Landwirtschaft und das Bauwesen bis hin zur Energie- und Abfallwirtschaft reichen.Aliaksandr Kuushynau, Leiter von Wialon, erklärt: "Flottenmanagementlösungen sind für Unternehmen von größter Bedeutung, da sie das Rückgrat des betrieblichen Erfolgs bilden. Von Jahr zu Jahr beobachten wir eine zunehmende Verbreitung der Telematik und eine stärkere Betonung von Sicherheit und Datenanalyse, was die Effizienz und Nachhaltigkeit des Fuhrparkmanagements unterstützt."GotYou Telematics (https://gotyou.co.za/gotyou-telematics-vehicle-tracking/about-us/) - das Unternehmen, das die viermillionste Fahrzeuganbindung implementiert hat, ist seit 2017 ein Partner von Wialon. GotYouTelematics mit Hauptsitz in Südafrika ist ein Anbieter und Integrator von Sicherheitsdienstleistungen für das Flottenmanagement, der Kunden aus verschiedenen Branchen bei der Verwaltung und dem Schutz ihrer Transporte und Assets unterstützt.Aldo Gerber, Gründer und CEO von GotYou Telematics, kommentiert: "Der Beginn unsere Partnerschaft mit Wialon im Jahr 2017 war ein wichtiger Schritt, den wir nie bereut haben. Wenn man weiß, wie man die umfangreichen Funktionen der Plattform nutzen kann, um den Erfolg seiner Kunden zu steigern, bieten sich ungeahnte Möglichkeiten."Wialon liefert Softwarelösungen für das Flottenmanagement über ein Netzwerk von über 2.700 Vertriebspartnern in mehr als 160 Ländern. Seine Partner, überwiegend kleine und mittlere Unternehmen (KMU), stattet Wialon mit wegweisender Technologie aus, damit sie auf den lokalen Märkten wettbewerbsfähig sind. Durch die Nutzung der Wialon-Technologie und der vielfältigen Integrationsmöglichkeiten (mit über 3.500 Gerätemodellen für die Datenerfassung und GPS-Verfolgung) können diese Unternehmen ihre Geschäfte ohne umfangreiche Entwicklungsinvestitionen starten, betreiben und ausbauen und auf diese Weise viel Zeit und Ressourcen sparen.Dies ermöglicht kleinen und mittleren Fuhrparkbetreibern den Zugang zu fortschrittlicher Technologie, die normalerweise nur größeren Unternehmen zur Verfügung steht, und schafft so gleiche Wettbewerbsbedingungen und verbesserte betriebliche Fähigkeiten.Informationen zu WialonWialon (https://wialon.com/) ist eine der größten IoT-, Telematik- und Flottenmanagement-Softwareplattformen weltweit und verbindet über 4 Millionen Fahrzeuge in mehr als 160 Ländern. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hat Wialon eine Flottenmanagement-Software entwickelt, die sich durch Flexibilität und Vielseitigkeit auszeichnet: fahrzeug-, sensor- und geräteunabhängig und problemlos skalierbar für kleine und große Flotten, die ihren Betrieb über eine einheitliche Plattform verfolgen können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478181/Wialon.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globale-flottenmanagement-plattform-wialon-meldet-4-millionen-vernetzte-fahrzeuge-in-160-landern-302219308.htmlPressekontakt:Kristina Kruchkova,k.kryuchkova@gurtam.com,+370 37 248 077Original-Content von: Wialon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092364/100922052