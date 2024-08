Der Goldpreis kann zum Wochenauftakt zulegen. Die Bullen schielen wieder in Richtung der Marke von 2.450 Dollar - technisch allerdings wird der Kampf um die runde Marke von 2.500 Dollar wichtiger werden. Interessant: Obwohl Gold zuletzt in eher schwierigem Fahrwasser gewesen ist, scheinen die ETF-Anleger (in Deutschland ETC) wieder zurückzukehren.So verzeichnetet der weltgrößte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust (GLD), auch in der abgelaufenen Woche Zuflüsse. Wenn auch nur leichte. Nach 845,47 Tonnen ...

