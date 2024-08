Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Neuemissionstätigkeit bei Covered Bonds ist im Zuge der Auflösung der französischen Nationalversammlung und der daraufhin anspringenden politischen Unsicherheit im Juni und Juli deutlich eingebrochen, so die Analysten der DekaBank.Entsprechend hoch dürfte der Neuemissionsbedarf nach dem Ende der Sommerpause ab der vorletzten Augustwoche sein. Die Analysten der DekaBank erwarten vor allem einen Schwung an Neuemissionen von französischen Emittenten, was insgesamt zu leichten Zugeständnissen beim Spread führen sollte. Eine Spreadausweitung am Sekundärmarkt um etwa 5 Bp erscheine auf Sicht der kommenden 6 Wochen plausibel. Dabei sollten französische Covered Bonds angesichts der ungeklärten politischen Situation in Frankreich gegenüber Pfandbriefen underperformen. Auch für den Fall, dass das Kreditrating französischer Staatsanleihen in den kommenden 3 Monaten herabgestuft werden sollte, würde dies das Aaa-Rating französischer Covered Bonds nicht gefährden. (Ausgabe vom 08.08.2024) (12.08.2024/alc/a/a) ...

