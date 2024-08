Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zunehmende Volatilität an den Aktienmärkten seit Ende Juli strahlt auch auf die Kreditmärkte ab, so die Analysten der DekaBank im Kommentar zum Unternehmensanleihemarkt Euroland.Solange allerdings die Fundamentaldaten für die Eurozone weiterhin eher in Richtung Stagnation statt Rezession deuten und für die USA eine sanfte Landung und kein Abknicken der Wirtschaft anzeigen würden, sollte sich die Spreadausweitung in engen Grenzen halten. Für zusätzliche Käufe würden die Analysten jedoch zunächst das Ende der Sommerpause und eine Belebung des Neuemissionsmarkts Ende August abwarten. Dafür spreche auch das saisonale Muster der letzten 10 Jahre, das eine leichte Spreadausweitung im August und September zeige. Ob das von Seiten der französischen Politik ausgehende Störfeuer für Spreads nach den olympischen Spielen weiter zunehme, sei unklar, doch bleibe dies ein Risikofaktor für die Kreditmärkte insgesamt. (Ausgabe vom 08.08.2024) (12.08.2024/alc/a/a) ...

