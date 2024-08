Mainz (ots) -Die "Pop Around the Clock - Summer Edition" geht in die nächste Runde: Am Samstag, 17. August 2024, zeigt 3sat den ganzen Tag lang hochkarätige Rock- und Popkonzerte, teils in Erstausstrahlung, brandneue Sendungen von "Pop Around @ Bauhaus" und spannende Musik-Dokumentationen. Die einzelnen Formate werden vorab sukzessive in die 3satMediathek eingestellt und sind ab 17. August 2024, 6.00 Uhr, komplett verfügbar unter: Pop Around the Clock - Konzerte online sehen!Der Tag in 3sat startet um 6.10 Uhr mit Heavy Metal und Hard Rock und geht weiter mit Dokus zu Eminem, Madonna, Lady Gaga und vielen mehr. Ab 13.00 Uhr sind vier neue Konzerte aus dem Bauhaus in Dessau zu sehen: "Pop Around @ Bauhaus" mit Milky Chance, Kamrad, Madsen und Deine Cousine. Präsentiert werden die Konzerte in einem intimen Rahmen vor Livepublikum, es moderiert Jo Schück.Am frühen Abend stehen bei "Pop Around the Clock" vier Konzertaufzeichnungen in Erstausstrahlung auf dem Programm: Zu sehen und zu hören sind Philipp Poisel, Michael Patrick Kelly und Silbermond; Highlight des Abends ist um 20.15 Uhr der Auftritt von Clueso in der Berliner Waldbühne im Rahmen der "Sommer Tour 2024".Um 21.45 Uhr folgt Billie Eilish mit ihrem "Happier Than Ever"-Konzert aus der O2-Arena in London. Der Konzertfilm erhielt 2023 eine Grammy-Nominierung in der Kategorie "Best Music Film". Um 23.20 Uhr zeigt "Pop Around the Clock - Summer Edition" einen neuen Highlight-Schnitt des Isle of White-Festivals 2024. In der Nacht sind Konzerte von Katy Perry, Pink, Madonna und Sam Smith zu sehen.KontaktBei Fragen erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/programmwochen?tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bcontroller%5D=Broadcast&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestart%5D=17.08.2024&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bdatestop%5D=17.08.2024&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bstation%5D=03&tx_zdfprogrammdienst_pi1%5Bweek%5D=34&cHash=4ab42a2ce59643879f108f2f5691f7de) (nach Anmeldung) oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/pop-around-the-clock-summeredition) mit den genauen Sendeterminen.- O-Töne und Interviews zu den Konzerten finden Sie unter ARD TVAudio (https://ardtvaudio.de/beitrag/10824) (nach Anmeldung).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5841599