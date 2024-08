© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt



Die Aktie von Rheinmetall setzt ihren Höhenflug zum Wochenauftakt fort und profitiert dabei auch von einer frischen Kaufempfehlung der Warburg Bank.Den Anteilen des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall ist in der vergangenen Woche eine beeindruckende Erholungsrallye gelungen. Diese mündete am Freitag mit dem Sprung über eine wichtige Widerstandszone in ein technisches Kaufsignal. Das sorgt auch am Montag für anhaltendes Kaufinteresse. Zusätzlich befeuert wird dieses durch einen positiven Analystenkommentar der Warburg Bank. Experte Christian Cohrs, der laut des Vergleichsportals TipRanks als sehr zuverlässiger Analyst gilt, hat Rheinmetall nun zum Kauf empfohlen und sein Kursziel …