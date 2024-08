Die Deutsche Bank-Aktie zeigt am Montag eine positive Tendenz an der Börse. Zum Handelsstart verzeichnete das Wertpapier einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 13,38 Euro, mit einem Tageshoch von 13,40 Euro. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase relativer Stabilität, in der nur geringfügige Kursbewegungen zu beobachten waren. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 9,44 Euro, das im Oktober 2023 erreicht wurde, bleibt jedoch hinter dem Jahreshoch von 17,01 Euro zurück.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten sehen noch Luft nach oben für die Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,16 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Allerdings gibt es auch zurückhaltende Stimmen: Ein Analyst der Privatbank Berenberg behält seine "Halten"-Empfehlung [...]

