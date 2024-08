Hannover Rück bestätigt Jahresprognose - Aktie mit Kurssprung

Werbung







Der Rückversicherer Hannover Rück konnte im letzten Quartal den Gewinn steigern und die Jahresprognose bestätigen. Anlegerinnen und Anleger reagierten positiv auf die jüngsten Quartalszahlen.



Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach dem jüngsten Quartal weiter in der Spur. Der Nettogewinn des Versicherungskonzerns ist im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen, wobei der Rückversicherungsumsatz sich währungsbereinigt um 6,1 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro erhöht. Für die üblicherweise schadensreichere zweite Jahreshälfte sieht Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz den DAX®-Konzern gut vorbereitet und konnte dabei auch die Jahresziele bestätigen, laut denen Hannover Rück in diesem Jahr ein Rekordergebnis von mindestens 2,1 Milliarden Euro erzielen soll. Die Papiere des Rückversicherers stiegen kurz nach Börseneröffnung um bis zu 3 Prozent auf 229,7 Euro.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Welche Termine in dieser Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC