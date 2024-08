© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Nach den Quartalszahlen des Energietechnikherstellers könnte eine neue Studie von JPMorgan den Anlegern von Siemens Energy den Wochenstart vermiesen.JPMorgan fährt den positiven Reaktionen erster Analysten in die Parade und hat die Bewertung für die Siemens-Energy-Aktie beibehalten und das Unternehmen weiterhin als "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro eingestuft. Trotz der unerwartet positiven Ergebnisse des Energietechnikunternehmens, die zu einer Anhebung der Prognosen für die Profitabilität vor Sonderposten in diesem Jahr geführt haben, bleibt das Kursziel laut Analyst Akash Gupta in seiner jüngsten Studie vom Montag unverändert. Dies begründet er mit negativen Einflüssen wie erhöhten …