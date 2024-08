Die Inflation könnte wieder zunehmen. JPMorgan CEO Jamie Dimon verweist beispielsweise auf die immens hohen Defizite in den USA, dank hoher Ausgaben. Zinssenkungen der Fed könnten eine US-Rezession nicht verhindern. Die Volatilität an den Märkten könnte hoch bleiben, was auch an der anstehenden US-Wahl liegt. Der Börsenexperte Andre Stagge erläutert in diesem Video anstehende Szenarien.

