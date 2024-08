Köln (ots) -Freudige Rückkehr! Nachdem sich Mars Saibert (Mars Sommer) im August 2010 aus der Schillerallee verabschiedet hatte, feiert er am 9.9.2024 (Folge 7452) sein "Unter uns"-Comeback. Damals zog es Mars Sommer mit seiner Band nach Amerika, um dort auf Tour zu gehen. Im September stattet er seinen alten Freunde Easy (Lars Steinhöfel) und Paco (Milos Vukovic) erneut einen Besuch ab. Doch es gibt noch einen anderen Grund für seine Rückkehr ...Für den passionierten Musiker und Schauspieler sei die Rückkehr zur RTL-Serie, ausgerechnet in dem Jahr, in dem das 30-jährige Jubiläum (28.11) gefeiert werde, "wie ein Trip mit einer Zeitmaschine"."Es ist mir eine Ehre, dass ich meinen Teil zu einem Stück Fernsehgeschichte beitragen konnte und jetzt auch wieder ein Teil davon sein darf! Seit 30 Jahren bietet "Unter uns" Zuschauern und Fans eine Projektionsfläche, sich immer selbst in den Bewohnern der Schillerallee und ihren Erlebnissen wiederfinden zu können", schwärmt Mars, der die frohe Botschaft während des "Unter uns"-Fan-Treffens am 12.08 in Köln-Ossendorf selbst verkündete, bevor er mit seiner Band ("IHR!") ein Konzert spielte."Es lag auf der Hand, vor den Fans bekanntzugeben, dass ich wieder da bin! Sie haben mich und meinen Abschied begleitet, mich vielleicht sogar vermisst und sollen auch die ersten sein, die erfahren, dass ich zurück bin", so Mars, der den Fans eine emotionsgeladene Rückkehr inklusive Spannung versprach.Ein Kurz-Interview mit Mars Saibert finden Sie im Media Hub."Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es www.rtl-uhd.de.Pressekontakt:Christopher Weis: Presse Partner Köln | T: +49 (0)221-165 343 52 | weis@presse-partner-koeln.deJovan Evermann: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5841702