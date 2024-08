Die Zahlen von Stratec für Q2 2024 deuten auf eine Erholung der Nachfrage hin und bestätigen die Andeutungen des Managements. Der Umsatz in Q2 wuchs um 6 % im Jahresvergleich (gegenüber -16 % in Q1) aufgrund der guten Nachfrage nach Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien sowie guter Fortschritte bei Entwicklungsprojekten. Das bereinigte EBIT war mit EUR 6,6 Mio. besonders stark (gegenüber EUR 3,1 Mio. in Q2 2023), unterstützt durch Kosteneffizienz und einen besseren Mix. Das Management ist weiterhin optimistisch, dass sich die Nachfrage im weiteren Jahresverlauf allmählich erholen wird, und bekräftigte seine Prognose für 2024. Das Wachstum des Medizintechniksektors, angetrieben durch die Digitalisierung und die Integration von KI in der Diagnostik, unterstützt die langfristigen Aussichten von Stratec. Trotz des positiven Ausblicks auf stabile bis leicht steigende Umsätze im Jahr 2024 stellen die Analysten von mwb research fest, dass die Umsatz- und Auftragsentwicklung in den letzten Quartalen bei Stratec sehr uneinheitlich war. Die Analysten sind weiterhin besorgt über mögliche negative Überraschungen in H2 (Wettbewerber wie Sartorius und Carl Zeiss Meditech haben ihre Prognosen für 2024 gesenkt). Die Analysten von mwb research warten auf weitere Signale für eine nachhaltige Erholung der Nachfragetrends und behalten daher ihre Modellannahmen und ein unverändertes Kursziel von EUR 40,00 weitgehend bei. Die Analysten von mwb research stufen die Aktie nach der jüngsten Kurskorrektur (-10% in den letzten 1 Monat) von VERKAUFEN auf HALTEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SE